EU, en camino de quitarse el cubrebocas

Con 90 millones de estadounidenses al menos con una dosis anti-Covid, el país se alista para despojarse de los cubrebocas y acercarse nuevamente a la normalidad que se rompió en diciembre de 2019.

Sin embargo, esta medida aplicará únicamente para quienes ya completaron el esquema de vacunación, según las recomendaciones de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EU (CDC, por sus siglas en inglés), frente a un panorama en el que el país sigue liderando el ranking por contagios y decesos por la pandemia.

De acuerdo con el último reporte del gobierno, sólo 30 millones de ciudadanos ya cuentan hasta el momento con el biológico de refuerzo, lo que representa apenas nueve por ciento de la población de la nación, cifra que supera ligeramente el total de personas infectadas, que asciende a 29 millones 047 mil 223, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins —una diferencia de apenas 3.1 por ciento—. Mientras que 18 por ciento de los habitantes ya recibió al menos una de las dosis.

. Gráfico: La Razón de México

En medio de las dudas sobre la efectividad de algunas vacunas y el surgimiento de nuevas variantes, el CDC emitió una guía enfocada a quienes ya recibieron las dos aplicaciones.

Ésta indica que ya podrán retomar actividades en privado y en interiores con mayor seguridad, pues ya no será necesario el uso de cubrebocas; incluso, adelantan que ya no será necesario mantener la sana distancia por la inmunidad ya generada contra el virus; no obstante, se señala que deben evitar las reuniones entre grupos grandes o tomar precauciones cuando estén en contacto con personas que no han sido vacunadas, número que representa 90 por ciento de los ciudadanos.

“Si tú y un amigo o un miembro de la familia están vacunados, pueden cenar juntos”, destacó la directora del CDC, Rochelle Walensky, en conferencia de prensa; también comentó que podrán ir a visitar a quien esté completamente vacunado, pues las autoridades consideran que una persona cumple con esta condición dos semanas después de haber recibido la segunda dosis, en el caso de los biológicos de Pfizer y Moderna, o el mismo periodo después de la única dosis de Johnson & Johnson.

Además, en esta guía se precisa que las personas ya inmunizadas no deberán someterse a cuarentena o a una nueva prueba Covid en caso de tener contacto con alguien con síntomas de este virus.

Sin embargo, reconocen que será un proceso lento, pues aún es un pequeño grupo el total de estadounidenses vacunados y las nuevas normas no modifican las recomendaciones de viaje, pues se ha demostrado que con éstos se eleva la propagación del virus.

Walensky agregó que no se debe bajar la guardia en lo que cumplen con la segunda dosis, presuntamente ante cuestionamientos de una supuesta permisividad; esto mientras algunos estados en el país comenzaron a disminuir las restricciones como Texas y Mississippi, que eliminaron la obligatoriedad del uso de cubrebocas y contemplan reabrir negocios a su máxima capacidad.

Asimismo, la especialista reconoció que cada vez más gente quiere vacunarse no sólo por un tema de seguridad, sino “para hacer nuevamente las cosas que disfruta”, en referencia a las limitaciones que se mantienen a más de un año por la pandemia y a casi tres meses de que llegaran las primeras vacunas al país —aún en la gestión de Donald Trump—.

Desde que se comenzaron a desarrollar múltiples vacunas en el mundo, expertos coincidieron en que las dosis serían una esperanza y la clave para retornar a una normalidad y señalaron que a la fecha se han reportado bajas en el número de contagios y hospitalizaciones diarias.

EU elevó el suministro de vacunas y ya se reportan hasta dos millones de inyecciones diarias, luego de que hace unas semanas se cumpliera la aplicación de la dosis 50 millones, como parte del plan de 100 días del mandatario Joe Biden.

VUELVE NORMALIDAD ESCOLAR. Miles de estudiantes retornaron a las aulas en Reino Unido con la intención de recuperar la “normalidad” perdida.

Tras el cierre de dos meses por nuevas restricciones, el país avanza con cautela en la reapertura planteada por el primer ministro, Boris Johnson.

Se informó que para elevar la seguridad en el proceso, todos los alumnos serán sometidos a pruebas de coronavirus y ante la mínima sospecha, ya sea con síntomas o no, se aislará a las personas.

ESPALDARAZO A ASTRAZENECA. Un estudio en Sudamérica reveló que la vacuna de esta empresa sugiere que es efectiva contra la variante P.1 que surgió en Brasil y que preocupa por evadir los anticuerpos de algunos biológicos.

En medio de diferencias con la Unión Europea, especialistas de Brasil confirmaron a Reuters que se detectó que este inmunológico sí protege contra una de las variantes que más circula en el mundo. Se espera que sea esta misma semana cuando se publiquen los nuevos resultados.