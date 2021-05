Abre UE debate por patentes, pero llama a evaluar opciones

La Unión Europea (UE) se dijo abierta a debatir la renuncia a patentes de vacunas Covid que planteó Estados Unidos, aunque dice que hay alternativas para garantizar el acceso; mientras que Alemania y Pfizer expresaron sus reservas al advertir severas consecuencias.

Pese a la negativa inicial de Bruselas, la postura de EU hizo reconsiderar y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseveró “estamos dispuestos a discutir cómo la propuesta (eliminar la propiedad intelectual) ayuda”, aunque no se mostró convencida.

Con ese debate arranca hoy la cumbre de los 27 del bloque en Portugal para llegar a un consenso, en el que sobresalen voces de quienes piden evaluar otras opciones, como acelerar la producción y ajustar exportación, puerta al abasto.

En esta división, Alemania busca ser un contrapeso ante EU, pues la canciller Angela Merkel le recordó que Europa ha sido la región más solidaria en la pandemia, mientras que éste vetó envíos, hecho que respaldó el secretario de Estado de Asuntos Europeos, Clement Beaune, quien sostuvo que ese país no ha enviado inmunizaciones.

Alemania reiteró que el mayor riesgo es el golpe a la investigación, pues ofrecer las recetas desalienta a farmacéuticas, que insisten que uno de los mayores retos ahora serán los insumos, pues se elevará la demanda y podría registrarse un acaparamiento de ingredientes. Mientras que Pfizer advirtió que no apoya nada esta liberación, que afecta al sector; incluso el presidente de la firma, Alberto Bourla, pidió optar por aumentar la producción para llevar dosis a todas las regiones.

Las firmas, que desde el 5 de mayo tuvieron un revés en el mercado, sostienen que no es la solución, pues se puede paralizar la producción y existen otras barreras como la falta de ingredientes y temas aduanales. La Federación Internacional de Fabricantes y Asociaciones Farmacéuticas (IFMPA), Biotechnology Innovation Organization y Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA) advirtieron que no resuelve la escasez de algunas naciones y sólo abona al desabasto de insumos.

Entre quienes respaldan quitar la propiedad intelectual están Francia, España, Italia y hasta Rusia.

El mandatario francés, Emmanuel Macron, afirmó que el cambio convierte a las dosis en un “bien público” y hasta convocó a gobiernos a donar biológicos. Mientras que en España se reportó que el mandatario Pedro Sánchez adelantaba un proyecto similar y el ministro de Exteriores italiano, Luigi di Maio, pidió no dejar pasar esta oportunidad.

Y el presidente ruso, Vladimir Putin, llamó a no pensar en los beneficios, sino en acciones para dar protección a un mayor porcentaje de la población.

Incluso, países de África y Asia como Egipto, Indonesia, Marruecos y Pakistán se dijeron listos, pues afirman que cuentan con la capacidad para producir dosis anti-Covid.

Además de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Naciones Unidas (ONU), Médicos sin Fronteras apuntó la necesidad de pasar del debate a la acción, pues sólo 105 de los 164 países que pertenecen a la OMC lo apoya.

La asesora de Salud de Amnistía Internacional, Tamaryn Nelson, coincidió y advirtió que no se pueden priorizar las patentes sobre la vida humana. Y Human Rights Watch confía en que se logre un consenso.

RUSIA, POR EXPANDIRSE CON SPUTNIK LIGHT

El Fondo de Inversiones Directas ruso (RDIF) garantizó que su monodosis es “revolucionaria”, pues alcanza una efectividad de casi 80 por ciento, mayor a algunas de doble aplicación con lo que el gobierno ruso apuesta a acelerar la inmunización.

Resaltó que su versión light es menos eficaz que la Sputnik V, pero que permitirá duplicar los esfuerzos por ser una sola, como la de Johnson & Johnson.

Además, el Centro Gamaleya aseveró que su seguridad está demostrada también contra las nuevas variantes de coronavirus, su costo es menor a 200 pesos y no requiere condiciones especiales de traslado o almacenamiento.

INDIA SE ACERCA A LO PEOR

Al borde de los cuatro mil decesos en 24 horas, la segunda ola no da tregua, pues el país sumó otros récords.

Tan sólo en la última jornada, tuvo tres mil 980 muertes —hila nueve marcas con más de tres mil diarios— y 412 mil 362 contagios.

Expertos advierten que la crisis puede empeorar, cuando se desconfía de las cifras oficiales y autoridades se niegan a aplicar nuevos confinamientos.

“Tenemos que prepararnos para nuevas oleadas”, advirtió el consejero del Gobierno indio, Vijay Raghavan, pues dijo que la nación no ha alcanzado el pico y medios reportan que el virus crece en zonas rurales, con menor atención médica, aunado a la escasez de dosis.