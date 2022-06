Acusan prisión forzada y tortura de defensores

Rusia aprovechó la rendición en la planta de Azovstal y mantiene cautivos al menos a dos mil 500 soldados, denunció el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, al demandar a sus aliados que no dejen de enviar suministros y equipo para que sus defensores sigan combatiendo los avances de los invasores.

De acuerdo con el gobierno afectado, éstos podrían ser juzgados por crímenes de guerra, como advirtieron líderes prorrusos en Donbás, al reiterar que son responsables de la muerte de ciudadanos ucranianos, pues esta semana comenzaron juicios contra británicos que fueron capturados por respaldar a la nación invadida en el campo de batalla.

Y dijo que, hasta el momento, no hay reportes de posibles torturas contra ellos, lo que atribuyó a la presión por temas de derechos humanos, pues sus combatientes se han convertido en figuras de inspiración para el mundo, pero siguen pendientes para recuperar a todos aquellos que han caído en manos del enemigo durante más de 100 días de guerra.

Es una gran tragedia que no haya funcionado, pero no me culpo por intentarlo