Agresor de Rushdie alega que es acosado

La defensa de Hadi Matar, detenido por apuñalar al escritor Salman Rushdie, solicitó su liberación bajo fianza argumentando que no existe riesgo de que escape y que es acosado por decenas de medios de comunicación en prisión; sin embargo, el juez David Foley negó la petición.

A casi una semana de su arresto, el agresor reiteró su inocencia, pese a que su víctima aún se recupera de más de una docena de lesiones.

Durante la audiencia de ayer, en espera de su posible liberación en lo que se determina la fecha de su juicio, el juez no coincidió con los alegatos del abogado público Nathaniel Barone, quien sostuvo que el joven de 24 años ni siquiera tiene antecedentes penales, minimizando la agresión en un evento público.

Asimismo, el defensor denunció que ante la cobertura mediática por los hechos difundidos ampliamente en varios medios de comunicación hay riesgo de que su cliente enfrente un juicio parcial.

“Tiene derecho a un juicio justo (…) al debido proceso”, aseguró Barone al anticipar que ante tales condiciones todo apunta a que hay una tendencia hacia declaración de culpabilidad, de acuerdo con Associated Press.

El abogado insistió que los medios asedian a su cliente para conocer más información sobre el motivo que lo llevó a apuñalar en más de 10 ocasiones al autor de Los versos satánicos en el cuello, estómago y hasta un ojo, mismo que podría perder el hombre de 75 años.

Incluso, relató que ha recibido cientos de llamadas telefónicas, entre ellas una del New York Post en la que el acusado reconoció que le disgusta el escritor que ha cuestionado varias religiones y también elogió al líder iraní Ruhollah Jomeini, quien hace años ordenó la muerte de Rushdie, hecho que el jurista consideró es contraproducente, pues el jurado no será parcial al determinar si es responsable o no de intento de asesinato y de agresión, delitos por los que podría pasar varias décadas en la cárcel.

Al respecto, el juez prohibió a los involucrados dar entrevistas, pues recomendó también a los abogados no comunicarse con la prensa para resolver este problema.