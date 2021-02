Alertan por nueva cepa… y Biden celebra 50 millones de dosis aplicadas

Una nueva variante de coronavirus se estaría reproduciendo en Nueva York, Estados Unidos, según investigaciones en curso, que ya la denominan como B.1.5.2.6.

No obstante, el ayuntamiento llamó a no alarmar a la población, luego de las publicaciones de New York Times y CNN, pues se trata de información prematura.

Investigaciones de las universidades de Caltech, California, y Columbia revelan su preocupación ante una posible mayor transmisión, reducción de anticuerpos y evasión a tratamientos, ya que los primeros rastros serían desde noviembre pasado, antes de la llegada de las variantes británica, sudafricana y brasileña; aunque reconocieron que falta información para confirmar el hallazgo.

Ésta podría estar relacionada con un alza de casos desde finales de 2020 y que se ha dispersado en el noreste en las últimas semanas, como en Westchester, Bronx, Queens, Manhattan y Brooklyn, pues se localizó en casi la mitad de las muestras analizadas, y advierten que podría superar a las variantes que ya circulan en la región, incluso a la de Reino Unido, que se convertiría en la predominante.

Detallan que podría ser una mutación similar a la sudafricana, que las mismas farmacéuticas han señalado en resistente a las vacunas.

Científicos señalaron que esta aparición aumenta las dudas sobre la efectividad de las vacunas y tratamientos actuales para detener la pandemia, especialmente cuando avanzan los planes de inmunizar a un mayor porcentaje de la población y se reporta una disminución de casos diarios.

Gráfico

En tanto, al ayuntamiento, que fue alertado por los expertos, insistió que es información preliminar que aún no ha sido publicada por revistas especializadas.

Estos signos de alerta se registran cuando el país superó la cifra de 50 millones de vacunas aplicadas, como lo destacó el presidente Joe Biden en su día 37 de gobierno, con lo que avanza su plan a un ritmo de casi mil 400 vacunas diarias para alcanzar 100 millones de dosis en 100 días, pues en poco más de un mes suma 50 por ciento de lo prometido pese a las críticas de que su proyecto era muy “ambicioso”.

“Vamos a la mitad, hemos aplicado 50 millones de vacunas”, afirmó en conferencia, luego de presenciar el momento en que se alcanzó esta cifra, y agregó que van 45 millones de estadounidenses con al menos una dosis, mientras que 20 millones ya completaron el esquema.

El mandatario insistió que su gestión avanza en la dirección correcta, pese a los malos resultados heredados del gobierno anterior y afirmó que “mientras más gente sea vacunada, más rápido vamos a vencer esta pandemia”.

Este logro se da luego de que el país superara esta misma semana el medio millón de defunciones por la pandemia. De mantener este ritmo, el demócrata lograría su meta 25 días antes de lo previsto; para la primera semana de abril.

Y señaló que EU está cerca de elevar el número de vacunas con la posible aprobación del biológico de Johnson & Johnson, que revisa la Administración de Drogas y Alimentos de este país (FDA, por sus siglas en inglés).

Incluso, adelantó que para la próxima semana se estima aumentar a 62 millones el número de dosis aplicadas con más lotes.

Previamente, el epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci, exhortó a la población a no esperar al biológico de una sola dosis y vacunarse con los que están disponibles.

Advirtió que en la lucha contra la pandemia es importante vacunarse sin importar el biológico que les toque, pues “mientras más espera, más tiempo tiene el virus para engendrar una mutación”.

El dato: El Senado descartó incluir el aumento al salario mínimo en el plan de rescate económico de EU, como lo plantea el presidente demócrata, Joe Biden.

Un estado con 50 mil muertos

California se convirtió en la primera zona del país en rebasar las 50 mil defunciones por la pandemia, con lo que alcanza 10 por ciento del total de decesos a nivel nacional, al acumular 51 mil 202 víctimas mortales, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins.

Si el estado, que hace unas semanas superó a Nueva York como la zona con más defunciones, fuera un país ocuparía el lugar 14 en el ranking de las naciones más afectadas por la pandemia, apenas superada por Argentina, Colombia, Irán y España, entre otros países.

Perú se queda sin oxígeno

Para mitigar la falta de sumistro para pacientes con coronavirus, Chile enviará dos mil toneladas de este elemento.

El anuncio se da ante las filas interminables, reportadas en suelo inca, por la lucha para obtener el oxígeno para ayudar a sus familiares contagiados.

Óscar Ugarte, ministro de Salud, indicó que el primer envío llegará el próximo 1 de marzo y los surtirán de manera semanal.