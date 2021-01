AMLO rechaza que trabajadores tengan intención de paralizar labores de Pemex

El Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que los trabajadores petroleros tengan la intención de paralizar las labores en las plantas e instalaciones de Petróleos Mexicanos (PEMEX), por presuntas violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), y acusó que algunos líderes buscaron negociar privilegios con su gobierno, pero "los mandamos al carajo".

"No creo yo que hagan eso, no sería bien visto porque no hay razón, se atiende bien a los trabajadores. Estamos muy contentos con los trabajadores de Pemex y la CFE, se han portado bien", afirmó ante la pregunta de que líderes del sindicato pretenden paralizar labores como medida de presión al gobierno federal por la transformación en esa empresa.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el 20 de enero de 2021. Foto: Cuartoscuro.

Aclaró que ya no se despiden a trabajadores como era constante en gobiernos anteriores, e incluso denunció que algunos líderes sindicales se le acercaron para negociar algunos privilegios y mantener las canonjías que tenían en el pasado.

"Los líderes nos ofrecían que si les dábamos más canonjías, si no se les quitaban privilegios, incluso acordados por los gobiernos y directivos de Pemex, nos ajustábamos a eso, ellos no estaban dispuestos a aumentar la edad de jubilación para los trabajadores de Pemex. Los mandamos al carajo", afirmó.

López Obrador dio a conocer que en el gobierno de Enrique Peña Nieto le aumentaron la edad de jubilación de manera injusta a los trabajadores electricistas. "Ya cumplimos, se canceló esa cláusula del contrato".

Por último, se pronunció porque las elecciones de los dirigentes en algunos sindicatos se lleven a cabo después de los comicios federales de junio próximo, para que no se preste a la manipulación de los trabajadores, quienes, añadió, pueden elegirlos mediante voto libre y secreto.

ntb