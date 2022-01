Tras primer año cuesta arriba, Biden dice que va por reelección

Pese al panorama optimista del presidente Joe Biden de que Estados Unidos “está mejor que hace un año”, con el Covid-19, los internacionalistas Eduardo Rosales y Claudia Márquez anticiparon a La Razón que le espera un camino complicado, pues no ha logrado satisfacer las expectativas y tiene dos grandes pendientes: la migración y la lucha climática.

Coincidieron en que este primer año, que cumple hoy, sacó adelante el plan de rescate económico y el de infraestructura, por hasta 2.9 billones de dólares, pero aún están atoradas leyes y enfrenta grandes retos como acelerar la vacunación y empujar la recuperación ante el mayor nivel de inflación, hecho por el que el demócrata admitió fallas en medio del progreso y admitió que avanza el hartazgo social.

Biden comenzó con un buen ritmo al adquirir millones de dosis, pero apenas alcanzó el 70 por ciento de la población adulta inoculada, según explicó en su discurso por este año. Al respecto, Rosales sostuvo que hace un año se benefició de que el anterior mandatario no impulsó esa medida, pero “no tuvo el éxito deseado y (republicanos) se aprovechan para sacar ventaja”, pues ellos y los grupos antivacunas provocaron el estancamiento en la materia, pues sigue vigente el trumpismo y la resistencia a las inyecciones. Pero los objetivos para combatir la pandemia, señalan, deben centrarse en este sector para hacerles ver la importancia de vacunarse, pues es indispensable para la economía.

Por separado, Márquez refirió que si bien Biden “ha hecho un esfuerzo importante no ha tenido dentro de su partido la cohesión que se esperaba”, pero recordó que el panorama puede cambiar si logra los consensos que le han faltado en estos meses; por ello, apretó el paso al adelantar que contenderá por la reelección junto a la vicepresidenta Kamala Harris, aunque pueda ser apresurado, pues primero están las elecciones intermedias, en las que podría perder la mayoría en el Congreso. Agregó que podría parecer que aún tiene tiempo, pero “en temas de política se puede empantanar”.

Gráfico

En torno a la pandemia, Márquez precisó que ninguna nación podría soportar otro cierre, lo que coincide con el mensaje del mandatario de no retornar a esa fase, pues sostuvo que van a mejorar las cosas y el Covid ya no será una crisis sino un recordatorio para protegerse, por ello, Biden confirmó que tras no adquirir pruebas suficientes ya puso a disposición de la ciudadanía los test hasta sus casas para garantizar la recuperación, y llamó a vacunarse y a mantener abiertas las escuelas. Esto mientras el país ya suma 857 mil defunciones por Covid, de las que 400 mil fueron en la era Trump y 457 mil con Biden; sin embargo, Claudia Márquez indicó que no se puede comparar, pues en el último año surgieron variantes que elevaron el riesgo, como Delta y Ómicron, y no todo es absoluta responsabilidad del presidente, hecho que respaldó el académico de la UNAM al apuntar que Biden es quien paga el costo político, aunque no todo le es atribuible.

En el tema económico, Biden refirió en un mensaje a la nación que sus prioridades son responder de manera eficiente al desabasto de suministros, garantizar el plan de reconstrucción y mejorar la competencia interna, que ha generado el aumento de costos para la población y descartó haber hecho promesas de más, pero que ha dado resultados en la generación de empleos; ante lo que Márquez resaltó que impulsa el sector financiero desde lo local y con planes ambiciosos que, de concretarse, podrían aminorar el impacto en el bolsillo de la población.

Al retomar el tema político los especialistas señalaron que puede ser muy adelantado su anuncio para 2024, ya que no pasa por el mejor momento con bajos niveles de aprobación y popularidad, además llegará a esa fecha con 81 años, es probable que se enfrente otra vez a Donald Trump, y su mano derecha, Harris, no ha brillado del todo ni cuenta con resultados concretos, aseveró Rosales.

Mientras que el analizar la perspectiva mundial, Eduardo Rosales agregó que EU se convirtió en una “potencia menguante (…) que pierde dominio geopolítico”, así como liderazgo, pues en este año no ha podido contener a Rusia o China y lo desafían gobiernos latinoamericanos a los que sanciona, esto horas después de que Biden advirtiera nuevamente a Rusia que se arrepentirá y pagará el costo de atacar a Ucrania si se atreve a desafiar a Occidente ante las negociaciones que el secretario de Estado, Antony Blinken, busca con el Kremlin para evitar la inminente invasión en la región que hace casi una década estuvo en disputa por la anexión de Crimea.

Sobre los desafíos internos, indicaron que el principal que es la migración podría verse rezagado por la pandemia, luego de un alto incremento de arrestos —con hasta seis veces más en su primer año que el mismo periodo de su antecesor—, los bloqueos internos de la Corte al obligarlo a retomar el programa Quédate en México y la falta de inversión en naciones de Centro y Sudamérica para contener a los grupos y caravanas que asedian su frontera, problema que puede controlar un poco con la donación de vacunas como ya lo ha hecho.