Caída de producción por crisis en India… hasta por 3 meses

La crisis que vive la India, principal productor de vacunas Covid, es un golpe a la inmunización mundial, especialmente a países dependientes de la plataforma Covax, pues es un problema que provocará una caída sustancial en la capacidad de producción.

Los internacionalistas e investigadores Claudia Márquez, Andrés Serbin y Claudia Serrano estiman que la distribución también se retrase significativamente o se eleve el costo de biológicos si se traslada su fabricación a otra zona, lo que provocará una “desprotección” mundial, pues coincidieron en que, aunque no hay una estrategia global para encarar los retos de la pandemia, luego de que el país acumuló cinco días de récords de casos y sigue por arriba de los 300 mil por día.

Para Márquez el atraso podría ser de un mes sólo en la elaboración y vislumbra un “escenario complejo en mayo, para el grueso de la población” en torno a la inmunización y entre los gobiernos que están levantando restricciones.

No obstante, advirtió que en términos de reparto y aplicación sería de hasta un trimestre, cuando naciones de renta media siguen con bajos niveles de protección, incluso inferiores al uno por ciento de su población y mientras la India estimaba acelerar su capacidad para junio, cuando el Serum Institute pretendía suministrar 200 millones de Covishield y Covaxin, esto luego de que la alianza Gavi reportó que la planta asiática dejó de producir 90 millones entre marzo y abril.

Márquez reconoció que no hay certeza, pues “no sabemos cuánto se va a alentar (la producción)”, ante la falta de insumos, por temas también de la cadena de suministros a nivel mundial.

En tanto, Serbin advirtió que la situación se complicará, pese a que no hay un ritmo acelerado de inmunización, pues prevé una gran reducción, debido a la situación que vive la India, misma que “podría ser dramática en términos de la celeridad con que se venía vacunando”.

Y apuntó que es otro revés mundial, pues también impacta a naciones que no dependen de la producción en la región asiática, como el caso de Estados Unidos y Europa, pues no es un tema aislado, al insistir que no se trata de una estrategia geopolítica, sino ideológica y política.

Incluso, señaló que con esta incertidumbre llega otro ciclo de dudas hacia las vacunas por el surgimiento de nuevas cepas ante la “doble mutante” de la India, como ocurrió con los casos de la sudafricana y brasileña, que generaron cuestionamientos sobre la efectividad de las dosis y la posibilidad de requerir una aplicación extra o crear más vacunas.

Por separado, Serrano resaltó que la caída en la producción impacta también en el tema de suministro, ya afectado por el acaparamiento de los mismos y las dosis, pues ahora, en medio de esta situación, no podrán destinarse únicamente a la fabricación de dosis, sino a otras áreas ante “la raquítica infraestructura hospitalaria y desmantelamiento del sector salud”, lo que detonó el colapso del sector, que ya recibe enfermos Covid.

Y agregó “India está dejando al desnudo las graves consecuencias de no generar inyección de capital suficiente para modernizar hospitales”, esto mientras llega la ayuda a la región como ventiladores de Reino Unido y China.

En torno al alza del precio, Márquez dijo que agravará la incertidumbre, tiempo en el que podrían registrarse nuevas oleadas, ante el elevado ritmo de infecciones en comparación con la inoculación.

Adelantó que si se cambia de planta productora, habría un desajuste, pues la India tiene mano de obra barata y el mundo aún no se repone económicamente.

En contraste, Serbin aseveró que ante la ausencia del respaldo de apoyo de Occidente se abre un espacio para el crecimiento de la vacuna china Sinopharm —que ya revisa la OMS para su uso de emergencia— y la rusa Sputnik V, que se produce en otras naciones.

VEN APOYO INSUFICIENTE. Luego de que algunas naciones volcaran sus recursos e insumos a esta nación, Claudia Serrano aseveró que los fondos no son suficientes; además, los tres especialistas coincidieron en que una de las prioridades debe ser compartir vacunas, recordando que mientras naciones pobres no tengan un alto porcentaje de inmunizados, no se frena la pandemia.

Serrano explicó que convertirse en el nodo de producción le permitió a la India, que le arrebató el protagonismo a China, tener una mayor cooperación, para evitar parar su fabricación; sin embargo, hay claroscuros en el tema, pues existen condicionamientos, debido a la escasez de insumos y al retraso de entregas, lo que podría detonar una “bomba de tiempo”.

Y recordó que también hacen falta brigadas médicas, pues en la India hay un doctor por cada 200 habitantes.

Además, destacó el respaldo de naciones de renta media como México, que ofreció no exigir el pedido acordado como muestra de solidaridad, reduce la presión en esa nación.