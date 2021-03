Colombia: Denuncian caso de vacuna contra COVID-19 con jeringa vacía

En Colombia, Claudia Zárate denunció que a su padre, Mauricio Zárate Ariza, de 77 años de edad, le aplicaron la vacuna contra COVID-19 sin líquido, y se percató de dicha acción luego de grabar el momento de la supuesta inoculación.

De acuerdo a medios internacionales, el hecho se registró la mañana del martes 23 de marzo, en el estadio Romelio Martínez, de Barranquilla, Colombia. Claudia Zárate acompañó a su padre para que se aplicará la dosis contra COVID-19, sin embargo descubrió que la jeringa que utilizaron estaba vacía.

#Barranquilla | Este es el video con el que denuncian nuevo caso de aplicación de vacuna vacía, esta vez en Barranquilla.



📽: Cortesía pic.twitter.com/XrFFztvgKj — Deivis López Ortega (@DeJhoLopez) March 23, 2021

La hija de Mauricio Zárate señaló que decidió hacer la grabación por otros casos que han ocurrido en el país. Tras la denuncia, la enfermera le aplicó una nueva dosis a su padre, no obstante, la mujer decidió hacer público su caso.

"No puede seguir pasando ese tipo de ‘errores’ como ellos le llaman. No nos informaron qué dosis ni qué tipo de vacuna le aplicaban. No la prepararon delante de uno, no hicieron la presentación como otros protocolos", añadió la mujer.

