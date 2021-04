“No es concluyente el riesgo de AstraZeneca”

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) advirtió que los resultados de un supuesto vínculo entre la vacuna de AstraZeneca y las trombosis cerebrales venosas no es concluyente.

Horas después de que el responsable de la Estrategia de Vacunas del regulador, Marco Cavaleri, revelara que sí existe una relación de causalidad, el organismo pidió cautela pues “aún no ha llegado a una conclusión” e insistió que continúan los estudios para evaluar el riesgo-beneficio de la inmunización ante sus presuntos efectos secundarios.

Insistió que es necesario esperar a nuevas pruebas y adelantó que a más tardar mañana darán a conocer los nuevos hallazgos, luego de una reunión del Consejo de Seguridad.

Aunque la EMA ha reconocido que no se puede descartar el nexo, luego de que varias personas sufrieran problemas de coagulación en países como Alemania, Dinamarca, España, Italia y Reino Unido, lo que obligó a gobiernos a suspender su aplicación inicialmente a mayores de 65 años y después a personas de entre 20 y 60 años, insistió que la dosis es segura, pero las indagatorias siguen en marcha.

En tanto, la comisionada de Salud de la Unión Europea, Stella Kyriakides, adelantó que hoy podrían dar a conocer las recomendaciones en torno a una mayor frecuencia de problemas de coagulación provocada por el biológico de esta firma.

Previamente, Cavaleri aseveró al diario Il Messaggero que la agencia tiene claro que “existe un vínculo que provoca esa reacción (trombosis)”. No obstante, admitió que aún no determinan por qué sucede este síndrome raro que causa coágulos y bajos niveles de plaquetas, sintomatología que eleva el riesgo de hospitalización y muertes hasta 14 días después de recibir la inyección. Y agregó que administrarla es mejor que no hacerlo, pues los casos son apenas unos cuantos entre millones de aplicaciones de la firma, también cuestionada por su efectividad en ciertos sectores de la población.

Cavaleri estimó, tras conocer los datos, que la EMA actualizaría la información sobre el producto; “se declarará de manera muy clara”, afirmó con seguridad.

Además se reportó que desde ayer el Comité de Evaluación de Riesgos de Farmacovigilancia se reunió para determinar qué tipo de relación hay; encuentros que continuarán al menos hasta el próximo viernes.

Por separado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) insistió que es seguro usar la vacuna y que no hay evidencia por la que se deba modificar la evaluación riesgo-beneficio de la dosis, que afirmó ayuda a reducir cuadros graves de la enfermedad.

“De momento, no existe un vínculo entre la vacuna y los eventos trombolíticos y trombocitopenia”, informó en conferencia de prensa el director de regulación del organismo, Rogerio Pinto de Sa Gaspar.

Sin embargo, dijo que comités especializados continúan las investigaciones meticulosas para emitir nueva información sobre este biológico.

PAUSAN ENSAYOS EN MENORES

La Universidad de Oxford confirmó la suspensión de pruebas de esta inyección en niños y adolescentes.

Horas después de que se revelara que sí existe un vínculo causal con el riesgo de trombosis, un portavoz de la institución británica explicó en un comunicado que por el momento no reanudarán estos ensayos pediátricos.

El funcionario descartó preocupación sobre posibles efectos secundarios al aseverar que “esperarán información adicional”, sobre raros casos de trombosis en adultos, ya que es necesario tener todos los datos actualizados para dar certeza a quienes participan en estos estudios.

Asimismo, indicó que “padres y niños deben seguir yendo a todas sus visitas previstas y pueden contactar los lugares de las pruebas si tienen cualquier duda”, reconociendo que en el sector se puede generar inquietud y preocupación, aunque no detalló el número de voluntarios que participan en estas acciones.

Cabe destacar que ante la incertidumbre, Reino Unido instó a la población a acudir a sus citas previstas para recibir la inyección de esta farmacéutica, una de las dos que se aplica en este territorio. Actualmente, este país reporta que más de 31 millones de ciudadanos ya recibieron al menos su primera dosis.