“La derecha en AL no ha sido capaz de resolver la desigualdad”

El principal problema de los gobiernos de derecha en América Latina es que, pese a su lucha contra la desigualdad, no ha logrado romper con ese asunto, fomentado por una ideología que persiste, aunque esté abierta al consenso como rasgo democrático, aseveró el analista Armando Chaguaceda.

En entrevista con La Razón explicó que así como hay una izquierda que tacha a opositores de fascistas, la extrema derecha como la de Jair Bolsonaro (Brasil) y Nayib Bukele (El Salvador) ve como comunismo cualquier intento de reforma, y puso énfasis en las políticas democráticas de éstos pues esa mentalidad cree que reducir la desigualdad mejorará su gestión al quitarle presión, lo que representa un gran problema.

Y precisó que ésta no es la región más pobre, pero sí es la más desigual más allá de las transiciones democráticas, lo que destaca en un panorama en el que este año tres gobiernos, algunos esa tendencia, enfrentan elecciones: Costa Rica, Colombia y Brasil.

Chaguaceda agregó que en los últimos años ha crecido una derecha ultralibertaria, con una visión extrema del capitalismo, con gestiones más abiertas en lo económico, pero reaccionarias en el reconocimiento de los derechos de las minorías.

¿Cuál es el panorama de la derecha en AL? Abarca un arco amplio, desde posiciones de centroderecha liberales o democratacristianas a más radicales como la de Bolsonaro u otros políticos. Hay una derecha más cercana a un consenso democrático y otra más neoconservadora, con rasgos autoritarios que van de la mano de nuevos populismos, como Bolsonaro o Bukele. Lo que las caracteriza es la primacía que le dan al mercado capitalista y la Iniciativa Privada como un factor de orden y social, la búsqueda de la ganancia como elemento importante. Hay derechas liberales que respaldan la diversidad sexual y derechos de la mujer y derechas más reaccionarias, que comparten la centralidad del mercado, así como la izquierda tiene a la justicia social como elemento nuclear.

¿Éste sería un reto en lo económico? Hay una característica persistente de AL, socioeconómica e histórica, no es la región más pobre del mundo, pero sí la más de-sigual, incluso con transiciones a la democracia. Una de las grandes tragedias es que recupera la ciudadanía civil y política, derecho a manifestarse, a votar, a ser oposición, eso coincide con una pérdida de ciudadanía social para proveer políticas inclusivas. En Latinoamérica desde los 80 la democracia vino de la mano del neoliberalismo, recuperábamos derechos o los perdíamos, lo que aumenta la desigualdad. La pobreza ha sido más variable, ha habido estancamientos, hay países que la han eliminado mucho como Chile. Es un tema importante que afecta la agenda y el desempeño de las derechas, que no han sido capaces, las más autoritarias y las democráticas, de dar una respuesta a ese problema pendiente en AL que es ser no tan pobre como desigual.

Ni es cierto que a la izquierda le corresponde siempre el apoyo de sectores populares ni es cierto que a la derecha le corresponde siempre el apoyo de sectores privilegiados

¿Se puede hablar de un menor riesgo en el extremismo? No diría que hay mayor o menor riesgo, sería asumir que a una ideología le corresponde ser sinónimo de dictadura o de democracia, cuando derechas e izquierdas tiene extremistas y demócratas. Tienes a (Nicolás) Maduro y Bolsonaro, tienes a Bukele y a (Miguel) Díaz-Canel y hay demócratas en los dos. Ahora mismo los únicos regímenes cerrados son de izquierda (Cuba, Nicaragua y Venezuela,) eso no quiere decir que los de derecha no se puedan deslizar al autoritarismo. Tampoco quiere decir que en Brasil, si tuviera otra correlación de fuerzas, lo haría. No podemos adscribir que derecha o izquierda sean per se garantes de democracia o autoritarismo. Hay de todo en ambos polos. Ya existe el autoritario de izquierda, no existe el de derecha, pero existió. La Operación Cóndor fue una alianza geopolítica e ideológica de derecha.

¿Cabe la posibilidad que éstos hagan alguna maniobra electoral? Parecería difícil, pero la historia no descarta nada. En Brasil su sistema es muy fragmentado, Bolsonaro tiene rasgos autoritarios, pero no puede suspender el Congreso o la Corte, no controla las bancadas ni gobernantes. Puede pasar en países más pequeños, Bukele, novísimo autoritarismo, sí tiene un apoyo poblacional importante, controla poderes del Estado, tiene mayoría en el Congreso. Pero, la izquierda y derecha no corresponden a lecturas chatas. Ni es cierto que a la izquierda le corresponde siempre el apoyo de sectores populares ni es cierto que a la derecha le corresponde siempre el apoyo de sectores privilegiados. No vería viejo un intento de fraude electoral. Los actores políticos reconocen sus derrotas porque tienen algún valor democrático “si perdí, me la aviento en la (elección) que viene” o por realismo político, no tienen los recursos de revertir una decisión adversa. En tanto, no demuestres desconocer la voluntad popular y la alternancia política es muy difícil catalogar una fuerza como autoritaria. (Álvaro) Uribe fue un presidente que ganó y salió del poder por la vía electoral, pero dejó un historial de denuncias, violaciones a derechos, represión…, un actor puede ser autoritario en su carrera política, pero la configuración política no le permite trasladarlo al tema electoral.

Gráfico

¿Habría un mayor riesgo con Bolsonaro asemejándolo con Trump? Es importante esa capacidad de comprensión para decir ese liderazgo con rasgos autoritarios no reconoce plenamente la democracia. El trumpismo como movimiento y lo que se vio el 6 de enero tiene rasgos insurreccionales, también ha pasado en América Latina por diversas fuerzas. Por eso es importante que derecha e izquierda defiendan la elecciones como el mecanismo para nombrar gobernantes, salvo que gobiernos (electos democráticos) desconozcan el orden democrático y repriman, en esos casos probablemente si tendría legitimidad una vía insurreccional, que fomentan la polarización y represión, las elecciones con el único método pacífico de renovar los poderes. Es potencial (ilegalidad), si Bolsonaro pierde y él y sus bases no reconozcan la derrota y se generen movilizaciones y posibles enfrentamientos sociales. Para medir los riesgos debe haber un marco normativo, si sus ideas están cimentadas, esa democracia (izquierda o derecha) es sólida, o habrá golpes de Estado, trampas constitucionales o extensiones de mandato.

¿Cómo se ve el escenario actual? Tienes un fenómeno en toda AL que es el crecimiento de una derecha libertaria, una visión extrema del capitalismo y la libertad privada. Al mismo tiempo que es ultralibertaria en lo económico, es bastante reaccionaria en el no reconocimiento de derechos, un retroceso social. Así como tienes una izquierda que dice que todo opositor es fascista hay una derecha extrema que cataloga cualquier intento de reforma social como comunismo. Si el principal problema de América Latina es la persistente desigualdad social y tienes un ascenso de una derecha muy reaccionaria que cree que toda labor de redistribución de riqueza y expansión de derechos tienes un problema, porque la forma de hacer políticas democráticas y de bienestar para eliminar la desigualdad social la derecha fundamentalista la considera comunismo.