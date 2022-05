Diplomático ruso renuncia ante la ONU; le avergüenza la guerra

El diplomático permanente de Rusia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Boris Bondarev, renunció al cargo al rechazar la invasión en Ucrania, misma que admitió le avergüenza.

El representante de Vladimir Putin notificó la dimisión tras 20 años en servicio asegurando que no puede permanecer en el cargo mientras su país comete “quizá el más grave crimen contra el pueblo ruso”, pues insistió que esta guerra no es sólo contra Ucrania sino contra la propia Rusia.

“En 20 años de mi carrera diplomática he visto diferentes giros de nuestra política exterior, pero nunca me he sentido tan avergonzado de mi país como el 24 de febrero de este año”, declaró Boris Bondarev.

Fuentes del organismo confirmaron que renunció a través de una carta que el veterano compartió con sus compañeros, en ésta da cuenta de las acciones que repudia de su propio gobierno, pues admitió que la política exterior siempre cambia, pero este escenario es uno de los peores para el país.

Incluso, Bondarev pidió a sus homólogos hacer más en la materia, al reconocer que Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Europea, como líderes, tienen en sus manos la oportunidad de acabar con esta guerra.

Ésta es la primera renuncia en la gestión de Putin desde que comenzó la guerra en medio de disputas diplomáticas a nivel mundial, pues gobiernos aliados de Ucrania han expulsado a embajadores y el Kremlin respondió con medidas espejo.

Además la noticia coincide con la primera condena perpetua contra un soldado invasor, pues a 89 días de la guerra la fiscalía ucraniana confirmó el primer veredicto contra un soldado ruso acusado de crímenes de guerra.

lemm.