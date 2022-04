En fiesta donde murieron 2 disparan hasta 50 balas

Associated Press .

En Pittsburgh, durante el tiroteo que se registró en una reunión en una casa la madrugada del domingo y que cobró la vida de dos menores de edad, los atacantes jalaron el gatillo en al menos 50 ocasiones al interior del inmueble.

De acuerdo con la policía, la balacera ocurrió alrededor de las 00:30 horas en una propiedad que se arrendaba para estancias cortas en la que había más de 200 personas, muchas de ellas menores de edad. Por lo menos 11 personas fueron atendidas por heridas de bala y dos varones baleados murieron en el hospital.

Según reportes, algunos heridos intentaron huir, y al menos dos personas sufrieron fracturas al saltar por las ventanas del inmueble, mientras que los agentes que llegaron al lugar informaron haber escuchado disparos en la zona y vieron a jóvenes saliendo a pie y en autos.

La policía dijo que en el lugar se encontraron casquillos de rifles y pistolas y se estaban procesando las pruebas en hasta ocho escenas distintas, repartidas por varias cuadras en torno al lugar del tiroteo.

“Tienes alcohol, tienes menores de edad aquí y tienes armas. Esa es una combinación mortal en cualquier tipo de evento, y el resultado final es una tragedia”, declaró el comandante de la policía de Pittsburgh, John Fisher a la prensa

Los nombres de los dos jóvenes que murieron no fueron revelados en un primer momento. No se reportaron detenciones de inmediato y la policía no dio a conocer aún datos sobre sospechosos.