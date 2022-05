Gobierno tico delega a su pueblo atender Covid-19

Rodrigo Chaves asumió la presidencia de Costa Rica con un giro en la lucha contra el Covid-19 al delegar las medidas sanitarias al sentido común de la población.

Después de juramentar ante la Asamblea Legislativa como sucesor de Carlos Alvarado y con un saldo a cuestas de ocho mil 421 decesos en la nación, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins, el socialdemócrata anunció la eliminación del uso obligatorio del cubrebocas como prometió en campaña.

Sin emitir oficialmente el decreto 42544, pues la página web de la presidencia está “en construcción”, Chaves rompió con una medida preventiva que la gestión anterior consideró crucial desde el 9 de septiembre de 2020 y que permitió a la nación ser una de las menos afectadas, al ubicarse por debajo del promedio en América Latina de muertes.

El mandatario señaló prácticamente que la población será la responsable del control sanitario, pero médicos, enfermeras y personal médico sí deben continuar con éste, debido a que son la primera línea de atención; plan que su gabinete parecía conocer, pues la mayoría acudió a la ceremonia de asunción en el Teatro 1887 sin este artículo, imprescindible hasta unas horas antes.

Sin embargo, el conservador reconoció que tal medida no será definitiva, pues es posible que si se registra una nueva oleada de coronavirus se analice un cambio en la materia para atenuar significativamente la propagación de esta enfermedad.

Revela nuevas pautas, pero no expone los nuevos decretos. Especial

Además, pese al cambio de política, que aplica en cuanto se publique en el diario oficial La Gaceta, recomendó a la ciudadanía portar su mascarilla en el transporte público como medida preventiva para cuidarse en conjunto, pues éste es uno de los espacios públicos en los que, por el riesgo de contagiarse, debería permanecer su uso.

Asimismo, el ganador de la segunda vuelta emitió el decreto 42543 para quitar la obligatoriedad a la inmunización con el fin de “fortalecer al país en temas de relevancia social”, lo que contrasta con la estrategia previa, por la que el Ministerio de Salud costarricense publicó en redes sociales la importancia de contar con sus tres dosis, apenas el pasado 7 de mayo. Además, el anuncio va en contra la postura de la titular del sector, Joselyn Chacón, quien desde hace unas semanas aseveró que se mantendría esta medida para reducir el riesgo de un alza en la región.

Cuando el país reporta casi 80 por ciento de población con dos dosis, de acuerdo con el portal Our World in Data, Chaves precisó que será decisión de cada quién si recibe o no dicha protección ante el peligro de infectarse de SARS-CoV-2 o alguna de sus variantes.

Con esta modificación, ningún trabajador podrá ser despedido si no cuenta con los biológicos correspondientes, pese a que la inoculación comenzó desde el año pasado.

Además de decretos sanitarios, Chaves Robles puso en marchar ajustes económicos al acordar que uno de los principales problemas en la nación es el alto costo de la vida, tema que reprochó en repetidas ocasiones en la campaña.

. Gráfico: La Razón de México

Al reiterar que Costa Rica “dejará atrás las viejas prácticas”, el economista firmó decretos para bajar el precio de medicamentos, la electricidad y el arroz, asegurando que no sólo pondrá en orden al país, sino que lo va a reconstruir en los próximos cuatro años. También ordenó a los funcionarios encargados de los sectores salud, energético y alimentario atender de inmediato tales ajustes en favor del bolsillo de la población.

Posteriormente, puso un marcha un plan para reforzar la seguridad cibernética, tema en el que no abundó.