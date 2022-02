Hombre da positivo a COVID-19 en 78 ocasiones; lleva 14 meses confinado

Un hombre residente de la ciudad de Estambul, en Turquía, ha llamado la atención de la comunidad científica debido a su inusual caso tras dar positivo a COVID-19 en 78 ocasiones, por lo que ha estado confinado durante 14 meses.

Se trata de Muzaffer Kayasan, quien debido a padecer leucemia tiene el sistema inmunitario delibitado, razón por la cual no ha podido recuperarse del SARS-CoV2.

Doy positivo constantemente. Cuando preguntamos a los científicos y a los médicos, nos dicen que mi sistema inmunitario está debilitado, porque tengo leucemia, y me mantienen vivo durante catorce meses con los medicamentos que me recetan. Es un proceso muy difícil Muzaffer Kayasan, residente de Estambul

De acuerdo con medios locales, el hombre se contagió de COVID-19 por primera vez en noviembre de 2020 y desde entonces no ha conseguido recuperarse de la enfermedad, por lo que ha estado obligado a permanecer en cuarentena.

El hombre detalló que su condición no le ha permitido retomar su vida cotidiana, lo que incluye su actividad social y sus relaciones familiares: "no puedo abarazar a mi familia, no puedo hablar con nadie. No queda nada de mi vida social, de mi vida familiar. El COVID-19 ha acabado con mi modo de vida ", afirmó.

Otra consecuencia de su condición es que no ha podido recibir la vacuna contra COVID-19, por lo que instó a inocularse a las personas que todavía no lo han hecho.

