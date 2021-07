Joven rompe en llanto tras recibir la "vacuna china" y se vuelve viral (VIDEO)

Uno de los momentos más esperados desde que inició la pandemia es recibir alguna de las vacunas COVID-19; sin embargo, una joven rompió en llanto tras ser vacunada con "la vacuna china" y no con la de su preferencia.

El momento quedó grabado por su acompañante y tras compartirse en Tik Tok, el material se volvió viral y hasta el momento suma casi tres millones de reproducciones.

Los hechos ocurrieron en Argentina, tras la vacunación contra el COVID-19; en la grabación se observa a una joven de cabello rubio y lentes de sol hablar por teléfono mientras rompe totalmente en llanto por la angustia de lo que momentos antes vivió.

"Me pusieron la vacuna china, la peor de todas", expresó a su abuela, mientras esperaba dentro de un vehículo. Durante el breve video, la joven también asegura que su brazo le duele por el pinchazo y que, además, tampoco lo puede mover.

Y aunque no es posible escuchar cuáles son las respuestas de la conversación, la joven expresa con desesperación "no te rías, abue". De acuerdo con la descripción del usuario que compartió el video, @nachitoomaceira, la reacción fue porque le pusieron la vacuna "china y no la AstraZeneca".

Finalmente, en los comentarios de la publicación la joven escribió "que difícil es ser yo".