Una joven se vacuna contra el COVID-19 y se vuelve millonaria por ello

Abbey Bugenske es una joven de 22 años, proveniente de Cleveland, Ohio en Estados Unidos, ella se volvió millonaria por vacunarse contra el COVID-19, esto debido a una rifa organizada su estado.

Para animar a la población a vacunarse contra el nuevo virus, algunos lugares en el mundo han organizado diversos eventos y Estados Unidos no es la excepción, éste es el caso de Ohio y su iniciativa Vax-a-Million.

Tal iniciativa sólo consiste en aplicarse la vacuna, al tener los datos del residente vacunado, se hace una rifa y listo, el ganador es contactado para informarle que ha ganado un millón de dólares, Abbey ha sido la primera ganadora del Vax-a-Million. El sorteo se llevará a cabo durante cinco miércoles consecutivos e inició el pasado 26 de mayo.

"Todavía no puedo creerlo. Fue una noche loca”, aseguró la joven a los medios locales, al principio pensó que se trataba de una broma, no creía que podía ganar tanto dinero sólo por vacunarse. "Estaba gritando tanto que mis padres pensaron que estaba llorando y que me había pasado algo malo", comentó Abbey.

"Las vacunas siempre han estado en mi historial médico. Fue una decisión bastante fácil ponérmela lo más rápido que pude. Animaría a cualquiera a que se vacune. Si ganar un millón no es suficiente, no sé qué lo sería", mencionó la chica de 22 años. Aún no está segura como gastara su dinero pero piensa comprar un auto y quizá donar algo para una causa social.

La campaña Vax-a-Million tuvo otro ganador, el joven Joseph Costello, de 14 años, quien ganó una beca de cuatro años para cualquier universidad de Ohio que elija.