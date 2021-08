Joven se viraliza tras celebrar la compra de su primer refri gracias a sus tres trabajos

En la actualidad es común ver que las personas presumen sus compras en redes sociales, pero muchas veces, más que enseñar banalidades, muestran objetos que verdaderamente les costaron esfuerzo, trabajo y ahorro, tal y como ocurre con Mariano Cantero, un joven argentino que se hizo viral tras celebrar la compra de su primer refri.

Y es que sin duda, una vez que comienzas a trabajar y a ganarte tu propio dinero, es sumamente satisfactorio poder realizar una compra que provenga de tu esfuerzo, por lo cual Mariano no dudó en postear una foto con su nuevo refrigerador en redes sociales, donde para su sorpresa se volvió viral en cuestión de días.

Ya que aunque él mismo destacó que quizás era un logro menor, para él significaba mucho, lo cual provocó que muchos usuarios lo animaran diciendo que la compra de un electrodoméstico no era algo sencillo, por lo cual su adquisición bien podría ser vista como una victoria.

Especialmente si consideramos que el joven de apenas 18 años logró comprar su primer refrigerador gracias a los tres trabajos que desempeña en la actualidad; uno como repartidor en una rosticería, otro en un comedor y uno más en una barbería.

después de tanto ahorrar por fin me pude comprar mi primera heladera es una boludes pero para mí es alto progreso pic.twitter.com/flL1Gwksb1

"La verdad no tenía idea que iba a pasar eso con mi tweet. Se me fue de las manos. Hasta ahora los mensajes que he recibido son de felicitaciones y que siga luchando por mis sueños", contó a Telefé Noticias.