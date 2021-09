Le decían que era "ansiedad" y lo enviaban a casa; muere por un tumor

Un joven de 19 años de edad murió de cáncer luego de ser erróneamente diagnosticado con ansiedad por médicos en Reino Unido. Un médico llegó a decirle que "creciera" y dejara de preocuparse.

El joven visitó a un médico 12 veces y fue trasladado de emergencia a un hospital por dolores en el pecho; a Christopher Chaffey lo enviaban a casa o le recomendaban un psiquiatra por “ansiedad”.

Lo que él en realidad tenía era un tumor en el pecho y no ansiedad; él hizo lo que debía desde que tuvo los primeros síntomas, pero para cuando le detectaron un bulto en el cuello, 15 meses después, ya era demasiado tarde.

De la ansiedad a "demasiado tarde"

Como relata The Sun, no era ansiedad sino linfoma no Hodgkin agresivo y un tumor maligno de casi 2 kilogramos de peso.

Cuando lo trasladaron de urgencia al Hospital Castle Hill, el joven se enteró de que era demasiado tarde para salvarlo y murió una semana después. Una investigación posterior dictaminó que pudo haberse salvado.

