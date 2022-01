Macron, por “fastidiar” a los no inmunizados

Con la oleada de contagios por Ómicron sobre Francia, el presidente Emmanuel Macron se lanzó contra las personas no vacunadas y aseguró que tiene “muchas ganas de fastidiarlas”, expresión que desató las críticas por la rudeza contra ese sector, al que tachó de irresponsable. Sus declaraciones abrieron el debate sobre los renuentes a la inmunización Covid, mismo que médicos del país impulsaron hace unos días.

Su postura contra estos grupos confirma que la prioridad de su administración es elevar las tasas de inoculación, pues en la nación alrededor de cinco millones de franceses no cuentan con la protección contra este virus.

Macron aseveró al diario Le Parisien “a los no vacunados tengo muchas ganas de fastidiarlos y lo voy a seguir haciendo hasta el final”, frase que en francés es un poco más ruda según la jerga popular. En tanto, el país reporta 73.49 por ciento de la población totalmente inmunizada, de acuerdo con Our World in Data, por lo que advirtió que las tasas de hospitalización siguen al alza en medio de la expansión de Ómicron y no se cansará de acorralar a quienes rechazan los biológicos.

A sabiendas de la controversia generada, el líder galo refirió que, aunque no llegarán a forzar o encarcelar a quienes siguen en contra, hay una necesidad real de convencerlos, ya que “cuando mi libertad amenaza a la de los demás, me convierto en un irresponsable”, hecho que insistió no es ciudadano.

Gráfico

Horas después, se notificó un nuevo pico de infecciones con 332 mil 352 en 24 horas, lo que aviva el debate sobre los derechos de los no vacunados.

En tanto, el Parlamento analiza introducir el pasaporte Covid en vez de las pruebas negativas en sitios públicos, sin que se llegara a una decisión; mientras que Macron adelantó que a partir del próximo 15 de enero a éstos les restringirán el paso a restaurantes, cines y teatros, para mostrarles que el retorno a la “normalidad” será muy difícil.

En respuesta, la opositora ultraderechista Marine Le Pen lo calificó de intento de tirano, advirtiendo que ésa no es la conducta de un jefe de Estado, mientras que legisladores advirtieron que insultar a la población no lleva a una solución y otros sectores se dijeron preocupados por la postura frontal y de insultos.

A los no vacunados, realmente quiero fastidiarlos. Y seguiré haciéndolo, hasta el final. Ésa es la estrategia

Emmanuel Macron, Presidente de Francia

A este debate se suma la postura de quienes han encabezado esta lucha: los médicos. El fin de semana se difundió una columna, en el diario Le Monde, en la que cuestionaban si aquellos renuentes a las dosis “deberían asumir también su libre elección de no ser asistidos en cuadros graves”, expresando su molestia tras el alza de casos de quienes Macron tachó de “irresponsables”.

Y es que coinciden en que por la gravedad con que llegan éstos en ocasiones conlleva a privar de atención a otros que podrían no ser tan urgentes por Covid u otra enfermedad. Con este panorama también criticaron al gobierno por la falta de insumos o respaldo, así como no brindar aumentos salariales a un sector que suma dos años en pie de lucha.

En tanto, a nivel mundial sigue la preocupación por Ómicron, pues no sólo Francia tiene récords, pues Italia, Gran Bretaña y Suiza registran nuevos picos, llevando a gobiernos a repensar en las restricciones, mientras que Portugal analiza cómo estos brotes pueden cambiar las medidas tomadas para las elecciones del próximo 30 de enero.

Por separado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reiteró que las cuarentenas deben ser de 14 días para disminuir el riesgo de la propagación del virus, esto luego de que países como Estados Unidos y España, entre otros, la redujeran a cinco o siete días, exhortando a la población a mantener las medidas sanitarias después de este plazo.

El epidemiólogo y gerente de incidentes del organismo, Abdi Mahamud, admitió que es entendible que se busque reducir este tipo de controles para no afectar la economía. No obstante, dijo que cada nación debe evaluar la oleada que enfrentan por la variante sudafricana en comparación con otras, como Delta, para apretar o aliviar las medidas, más allá de las facilidades para la recuperación posCovid.