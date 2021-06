Madre vegana se vuelve viral en redes al permitir que su bebé coma piedras y tierra

En Estados Unidos, una madre de 22 años de nombre Alice Bender, quien se autodenomina como vegana, se volvió tendencia en redes sociales por permitir que su bebé de ocho meses de edad coma tierra, muerda piedras de río y lama los carritos del supermercado.

A través de un video compartido en su cuenta de Tik Tok, Alice comparte una serie de videos en donde su hijo ingiere o lame este tipo de materiales, en donde asegura: "Yo no le tengo miedo a las bacterias; estas son bienvenidas".

Confío en la naturaleza y en mi bebé. No es una coincidencia que los bebés tengan ese instinto mientras están amamantando aseguró en Tik Tok

La mujer explicó que permite que su bebé "sea alimentado" de palos, piedras, tierra, arena y carritos de supermercado no sanitizados, debido a que lo sigue amamantando: "No me gustaría que Fern siguiera haciendo esto después de que hayas terminado de amamantar, porque no habría nada a lo que recurrir si se enferma".

En el video, Alice también destaca que "en los últimos doscientos años, la industria alopática ha conquistado el mundo". Y asegura que esto sucedió no "por accidente", sino debido a "miles de millones de dólares destinados a cambiar la perspectiva pública de la salud".

Esta serie de publicaciones generó controversia en redes sociales, en donde hubo usuarios que criticaron a la joven y otros que la apoyaron.