Nacionalismo, principal reto en reparto de vacunas en el mundo, advierte experto

La Alianza para la Vacunación (Gavi, por sus siglas en inglés) aseveró que el nacionalismo es el principal desafío en el reparto de vacunas, pues pese a las compras aceleradas por la plataforma muchas de éstas llegarán a sus destinos hasta el segundo semestre del año y no por temas de logística.

En entrevista con CBS, el director ejecutivo de esta iniciativa, Seth Berkley, dijo que aunque tienen pactadas dos mil millones de dosis no todas se entregarán antes del primer semestre de 2021 e insistió que mientras no exista un gran porcentaje de naciones inmunizadas no hay garantías de frenar la pandemia ni de que todos estén a salvo.

lee más Papa clama por compromiso mundial para compartir vacunas

“El nacionalismo de las vacunas ha significado que haya menos dosis disponibles”, externó Berkley al recordar que mientras no se logre la inmunización de grandes poblaciones, continuarán apareciendo nuevas mutaciones, mismas que seguirán extendiéndose por el mundo, como ha ocurrido con las anteriores.

Agregó que esta plataforma ha enviado vacunas a 84 países en las últimas dos semanas y confían que a este ritmo puedan superar los 100 en unas semanas más.