Niño de 6 años que disparó a maestra en EU tiene “discapacidad aguda”, revela familia

El niño de seis años que disparó a su maestra en una escuela de Virgina, en Estados Unidos, tiene una discapacidad aguda, se reveló a casi dos semanas del trágico hecho.

Luego del incidente que conmocionó a la nación, la familia habló públicamente sobre la situación y detalló que el menor, quien no ha sido identificado, “sufre una discapacidad aguda y estaba bajo un plan de cuidados en la escuela”.

Asimismo, explicó a través de un comunicado que el arma era de la familia madre y fue adquirida legalmente , pero desconocían que el pequeño la sustrajo de casa y la llevó a la escuela en donde hirió a la docentes Abigail Zwerner, hecho por el que el menor sigue recibiendo tratamiento psicológico, según medios locales.

En el escrito, los padres relataron que debido a la condición del menor incluso ellos acompañaban al niño en sus clases prácticamente todos los días, aunque no enfatizó por qué no estaban con él ese día en un salón de primer año de primaria. “Lamentaremos nuestra ausencia ese día por el resto de nuestras vidas” , se lee en el texto compartido por la defensa legal de la familia y difundido por medios como The Washington Post y la cadena NBC en torno a los hechos que siguen bajo investigación y por el que la familia externó toda su solidaridad y apoyo incondicional para la docente, quien ha sido clave en la educación especial del menor, y confían en su pronta recuperación.

“Nuestro corazón está con la maestra de nuestro hijo, rezamos por su recuperación después de una tragedia inimaginable (…) Ella ha trabajado con diligencia y compasión para apoyar a nuestra familia mientras buscábamos la mejor educación y ambiente de aprendizaje para nuestro hijo. Le agradecemos su coraje, gracia y sacrificio”. Familia del niño que disparó a su maestra

Al detallar que siguen al pendiente de la salud de la maestra, también se comentó que además de maestros especiales, contaban con el respaldo de los abuelos, designados también cuidadores del niño.

Por separado, autoridades policiales informaron que siguen las investigaciones para determinar cómo un niño ingreso a una escuela con un arma, a sabiendas de que éste es un colegio en el que se revisan las mochilas de los menores.

