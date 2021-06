Pareja inseparable de Ucrania se deshace de las esposas y se separa

Después de 123 días esposados juntos para salvar su relación intermitente, las ucranianas Alexandr Kudlay y Viktoria Pustovitova se separaron, se deshicieron de sus lazos en la televisión nacional y dijeron que el experimento había traído a casa verdades incómodas.

La joven pareja de la ciudad oriental de Kharkiv decidió esposarse juntos el día de San Valentín, en un último intento por romper el ciclo de ruptura y reconciliación.

A lo largo del experimento, que documentaron a un creciente número de seguidores en las redes sociales, hicieron todo juntos, desde la compra hasta las pausas para fumar. Se turnaron para usar el baño y ducharse.

Pustovitova, que inicialmente se resistió a la idea de las esposas, derramó lágrimas mientras hablaba de la última ruptura.

"Creo que será una buena lección para nosotros, para otras parejas ucranianas y parejas en el extranjero, no repetir lo que hemos hecho", dijo a Reuters en una entrevista en Kiev.

Pustovitova dijo que el espacio personal es lo que más extrañaba, aunque también sintió que su novio no le prestó suficiente atención mientras estaban encadenados.

Estuvimos todo el día juntos, no recibí ninguna atención de Alexandr porque estábamos constantemente juntos. Él no me dijo: 'Te extraño', mientras que me gustaría escuchar eso