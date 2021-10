Estando perdido, ignora llamadas de socorristas por ser número desconocido

Un senderista estuvo perdido durante 24 horas mientras hacía deporte por la montaña más alta de Colorado, en Estados Unidos, pero cuando los socorristas le llamaron por teléfono decidió no contestar, pues era número desconocido.

El individuo se confundió al atardecer, y pasó toda la noche perdido tratando de encontrar el camino de vuelta; él mismo explicó que no contestó las llamadas porque nunca atiende a un número desconocido.

Su explicación fue que, aunque estaba perdido no sabía que lo estaban buscando, por lo que nunca sospechó que las llamadas fueran de rescatistas.

'Ni perdido' respondió llamadas de número desconocido

La organización Lake County Search and Rescue emitió un comunicado, de acuerdo con RT, donde informó que fue avisada del extravío el 18 de octubre a las 8 de la noche.

El individuo no regresó de su caminata por el monte Elbert, que había comenzado a las 9 de la mañana. Con lo que no contaban, era con que él pondría en primer lugar su regla personal de no atender a un número extraño.

¿Y cómo fue posible el rescate? Resulta que no hubo tal, pues al final el senderista encontró el camino de regreso y volvió él solo a su lugar de alojamiento, en lo que fue un caso de suerte ‘no recomendado’.

AHM