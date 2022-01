Rechazan 3 de la UE nuevo plan “verde”

Tres gobiernos de la Unión Europea (UE), Alemania, Austria y España, y Greenpeace rechazaron el plan de Bruselas para reclasificar la energía nuclear como “verde” para incluirla en las actividades económicas sostenibles, y hasta amagaron con denunciar si se pone en marcha tal acción.

De manera independiente, cada administración externó su postura en contra de la idea de “transformar” en el papel a este sector y a la producción de gas como inversiones verdes, presentada el pasado 31 de diciembre de 2021, advirtiendo que la decisión de la Comisión Europea, con la que darían concesiones al sector hasta 2045 para eliminar los residuos de manera segura, representa un revés en la lucha climática y retrasará las metas contra el calentamiento global.

A sólo unos meses de que decenas de países se comprometieran a disminuir significativamente las emisiones contaminantes, como CO2 y metano, y alcanzar la llamada descarbonización, el bloque plantea que, al no ser dependientes del carbón, estas industrias podrían garantizar un futuro más limpio. Sin embargo, quienes no simpatizan con el ajuste regional señalaron que, aunque pueden ser menos contaminantes, ello no los certifica como tal; incluso unos más sostuvieron que su peligrosidad no es una solución a la situación ambiental, lo que retrasa el proyecto que la Comisión Europea pretendía aprobar en menos de dos semanas, según el cronograma.

. Gráfico: La Razón de México

Además, dos de los gobiernos, Austria y Alemania, amagaron con abrir un proceso legal en caso de que se cambie el etiquetado actual y la primera ministra climática del primero, Leonore Gewessler, refirió que el borrador actual, tal como está redactado, es motivo suficiente para denunciar ante instancias europeas.

Al respecto, Alemania, gobierno conformado por una alianza verde y uno de los principales consumidores de esta energía, sostuvo que este tipo de actividad es insostenible y claramente no tiene sentido. Los titulares de Medio Ambiente, Steffi Lemke, y de Economía, Robert Habeck, de ese gobierno, ambos del partido Los Verdes, tacharon de incorrecta la medida recordando que el sector nuclear ya ha provocado desastres devastadores, tanto por el impacto humano como el ambiental.

Mientras que España reiteró que, independientemente de que se pueda seguir invirtiendo en estos proyectos, al ser tan peligrosas no hay razón para considerarlas seguras con el ambiente, aunque sí podrían tener una papel significativo en la lucha climática.

“No tiene sentido y manda señales erróneas para la transición energética”, sostuvo la ministra para la Transición Ecológica de la gestión de Pedro Sánchez, Teresa Ribera, defensora de las energías verdes, en torno al proyecto al tiempo de explicar que para ser considerados verdes deben tener una “contribución sustancial” en la materia.

En tanto, la organización Greenpeace tachó la propuesta de “amenaza real para la transición energética”, argumentando que con este cambio sólo se fomentará la energía tóxica y de alto costo, económico y ambiental. Incluso, la directora regional, Magda Stoczkiewicz, señaló que dar luz verde a ese planteamiento es una especie de “licencia para un lavado de imagen verde”.