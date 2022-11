Restaurante de lujo en Nueva York es acusado de separar a comensales asiáticos y blancos

Una cuenta de TikTok acusó a un restaurante exclusivo y popular de Nueva York de actos racistas en contra de comensales asiáticos. En un video publicado en la plataforma china, un internauta denunció que en el restaurante One if by Land, Two if by Sea las personas con rasgos asiáticos son enviadas a mesas en áreas oscuras y alejadas, mientras que las blancas son sentadas en áreas iluminadas y privilegiadas.

Annie (@rokug4n), una tiktoker, mostró imágenes tomadas durante su reciente visita probando su reclamo, adjuntó tomas en las que las personas asiáticas están en el segundo nivel del restaurante, sentadas en sillas menos lujosas y mesas más sencillas que el resto. Por su parte, los clientes blancos se encontraban en el primer piso con mobiliario de lujo y abundante atención por parte de los empleados.

“Vamos al grano: One if by Land, Two if by Sea discrimina racialmente a las personas que no son blancas, en particular a los asiáticos que tiene orígenes asiáticos. Quiero comenzar diciendo que no tengo problemas para cenar con otras personas asiáticas. No me importa. Lo que sí importa, y tengo un problema, es que las personas de color sean separadas de los blancos por blancos en establecimientos de alto nivel”, dijo.

En medio de su acusación, Annie compartió reseñas de Yelp en las que comensales expresaron su disgusto por la “segregación racial” que sufrieron en sus respectivas visitas, en especial usuarios asiáticos.

Agregó que el restaurante, conocido como “el más romántico de Nueva York”, ha sido publicitado con gran intensidad en TikTok y que es uno de los lugares favoritos entre las comunidades asiáticas por el tipo de comida.

A pesar de su fama, ha habido casos de racismo entre los usuarios, pero ninguna acusación había tomado relevancia hasta este momento. “Muchos amantes de la comida son asiáticos”, dijo. “Están pagando cientos de dólares a este restaurante y están siendo discriminados racialmente”, agregó.

Tras la viralización del video de Annie, Yelp prohibió hacer reseñas al restaurante alegando que el motivo fue porque el lugar había recibido demasiada atención en los últimos días. También sentenció el racismo, pero la plataforma dijo que sólo hará caso a las reseñas que “reflejen una experiencia real de primera mano del consumidor”.