Sujeto ebrio se une a búsqueda de desaparecido y cuando gritan su nombre descubre que era él

Un sujeto en estado de ebriedad se sumó a un operativo para buscar a un hombre que desapareció en un bosque y después descubrió que era él a quien buscaban.

Se reportó que un grupo de amigos salió a divertirse al bosque en Turquía, en donde bebieron por varias horas, y después de un tiempo perdieron de vista a uno de ellos, identificado como Beyhan Mutlu.

Al no contactarlo ni por teléfono fueron a su casa para ver si se había regresado, pero su esposa dijo que no lo había visto y también intentó llamarlo al celular, pero no obtuvo respuesta.

Tras los hechos y por la preocupación, reportaron su desaparición a la Policía, que inició un operativo de búsqueda en el bosque.

Ya en la zona, los rescatistas coincidieron con Beyhan, sin saber quién era, pues creían que era otro ciudadano ayudando.

En tanto, Beyhan no dudó en ayudar a rastrear a la persona desaparecida, de acuerdo con medios turcos, y después de un rato del operativo él y las autoridades se sorprendieron cuando un sector comenzó gritar su nombre, entonces el despistado hombre respondió “estoy aquí”.

Creyeron que podía tratarse de una broma, pero al preguntarle sus datos descubrieron que a quién buscaban estaba con ellos desde hace rato; mientras que Mutlu relató que desconocía que sus amigos habían reportado su desaparición y posteriormente fue llevado a su casa sano y salvo.