Tribunal europeo frena política antirrefugiados

Cuando Gran Bretaña estaba lista para deportar al primer grupo de solicitantes de asilo a Ruanda, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos bloqueó la salida de ese vuelo al calificar de “potencialmente peligrosa” la política; y, aunque el gobierno británico justificó su postura, reconoció el intento fallido de expulsar a este sector, mientras funcionarios y líderes aplaudieron la decisión.

Poco antes de la partida del avión, la justicia regional ordenó cancelarla al advertir de un daño “irreversible” para estos migrantes, por lo que la gestión de Boris Johnson no tuvo otra opción que éste no despegara.

Las autoridades fallaron en favor de las apelaciones de solicitantes de refugio, como el caso de un hombre de origen iraquí, quien denunció la falta de respuesta, pese a que desde que llegó al país en mayo pasado se declaró en peligro y temía ser retornado a su nación.

Con este cúmulo de reclamos, no sólo de indocumentados sino de organizaciones defensoras, el tribunal determinó que un solicitante no puede ser expulsado hasta después de que hayan pasado tres semanas desde la entrega de la decisión judicial. Y este hombre, del que no se reveló identidad, apenas está por cumplir un mes en la región.

Asimismo determinó, al igual que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que enviarlos a Ruanda limita su protección, pues en ese territorio hay menor acceso para continuar con su trámite.

Con ello, el avión que ya estaba pagado no pudo despegar para enviar a unos siete migrantes en busca de asilo a otro continente; aunque medios locales y la ministra de Exteriores, Liz Truss, confirmaron que en realidad ninguno de ellos abordó el vuelo a la espera de la respuesta del organismo internacional.

Tras los hechos, la ministra del Interior, Priti Patel, admitió decepción por no lograr esta medida que reduciría la presencia de este sector y no descartó ajustes en la política, aunque no se sabe si apelarán la decisión. Y es que el gobierno ha señalado que esta situación le cuesta al país hasta mil 700 millones de euros al año simplemente por alojar a quienes buscan esta protección.

Por separado, el alcalde de Londres, Sadiq Jan, resaltó que se haya detenido este absurdo, que tachó de “deportación inhumana”, pues aseveró que estas acciones eran crueles contra quienes huyen de sus naciones de origen.

Por separado, el director del Consejo de Refugiados en la nación, Enver Solomon, sostuvo que, aunque es un paso importante, no quitarán el dedo del renglón, pues el gobierno podría recurrir a otras instancias para lograrlo, ya que Johnson refirió que “seguirán adelante”; mientras que la organización Detention Action dijo que se trata de un paso histórico en defensa de los migrantes.