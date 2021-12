Se unen Canadá y GB a boicot contra China

Los primeros ministros de Gran Bretaña, Boris Johnson y de Canadá, Justin Trudeau, siguieron los pasos de Estados Unidos contra la violación a derechos humanos en China y no enviarán a ningún funcionario a los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022, con lo que suman cinco países en claro boicot —aunque uno lo justificó como medida sanitaria—, y otros más evalúan su postura.

Ambos coincidieron que acudir a la justa deportiva sería una mala señal hacia el gobierno de Xi Jinping de que puede continuar con esa ruta antidemocrática, por lo que insistieron que sólo asistirán sus respectivas delegaciones deportivas, pues un asunto político no debe afectar a sus atletas.

Dos días después de que la Casa Blanca endureciera su postura por la represión y ataques contra minorías, Johnson refirió que, aunque está en contra de boicots deportivos, sí actuará por la vía diplomática, pues no tienen previsto que algún representante se presente en la competencia.

Al ser cuestionado por diputados, el líder británico insistió que la contención de activistas en Hong Kong debe tener una respuesta y recordó que en el último diálogo que tuvo con su homólogo asiático le planteó sus preocupaciones en torno a conflictos internos como en la provincia Xinjiang, que EU tachó de atroces, mismos que pueden afectar su política exterior.

Efectivamente habrá un boicot diplomático a los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing. No se espera que ningún ministro (británico) asista...

Boris Johnson, Primer ministro británico

Horas después, el mandatario canadiense refirió que ante las claras anomalías contra los derechos humanos en ese país no tendrán representación política durante la justa que arranca en febrero próximo, para no caer en falsos conceptos de que no habrá respuesta ante “las repetidas violaciones a derechos humanos cometidas por el gobierno chino”, mismas que han sido cuestionadas por varios gobiernos.

Por ello, Trudeau agregó que su decisión se da después de dialogar con otros mandatarios, por lo que no descartan que la lista de quienes no acudirán al evento siga creciendo, tal es el caso de Francia, Alemania y hasta Japón que ya sopesan si replican la acción estadounidense; mientras que Corea del Sur descartó este tipo de acciones, por el momento, pues aseguró que no ha decidido si enviará a una comitiva o no, aunque algunos medios señalan que la Cumbre Democrática virtual con EU podría hacer cambiar a algunos de opinión.

Y reiteró que seguirá asociándose con aliados internacionales que tienen un enfoque similar contra ese gobierno.

Al respecto, el Ministerio de Exteriores chino respondió con menos severidad que contra Estados Unidos, al que amagó con una acción firme, y hasta se burló que a algunos de que ya han rechazado presentarse para este evento ni siquiera han sido invitados.

Estamos muy inquietos por los reiterados abusos

de los derechos humanos que perpetra el gobierno chino. No enviaremos representación diplomática...

Justin Trudeau, Primer ministro de Canadá

“China no ha invitado a ministros del gobierno británico”, sostuvo uno de los voceros de Exteriores de la nación asiática, Wang Wenbin.

Al refrendar que no permitirá que conviertan la competencia en un escenario de manipulación política, como se lo hizo saber al gobierno de Joe Biden, la cancillería aseveró que estas ausencias anticipadas no miden el éxito del próximo evento y hasta ironizó.

“A nadie le importa si vienen o no”, lanzó en respuesta al anuncio del primer ministro de Australia, Scott Morrison, quien aseveró que desde hace unos años se fracturó su relación con la nación asiática. Además, el representante oriental acusó a ese gobierno de acatar ciegamente a otros por conveniencia, por sus lazos con EU, hecho por el que recientemente le impuso aranceles a importaciones como la cebada, la carne, el vino y el carbón. Mientras que el Comité Olímpico de la nación de Oceanía sostuvo que estas acciones no afectan la competencia.

Restringen importaciones

En medio de esta polémica, la Cámara de Representantes de EU prohibió las importaciones de Xinjiang, de donde proviene gran parte del suministro de paneles solares, endureciendo su postura contra la región en la que se han detectado violaciones a los derechos humanos como musulmanes uigures.

Durante el debate los legisladores coincidieron en que no pueden permitir que se sigan comercializando en el país productos que provienen del trabajo forzado.

En la misma sesión condenó el genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos en esa región oriental.