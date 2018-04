Nadal aplasta a Thiem y avanza a semifinales en Montecarlo

Rafael Nadal ganó nueve games consecutivos para arrancar su match contra Dominic Thiem y se calificó a semifinales del torneo de Montecarlo con una victoria el viernes de 6-0,6-2.

El español y número uno del mundo está en camino para su onceavo título del certamen, superando su propio récord.

Gracias por el apoyo. Merci pour le soutien. Thanks for the support!

Gran partido hoy! Muy contento de estar en semifinales 🙂 #Vamos pic.twitter.com/gyizmH98tR

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) 20 de abril de 2018