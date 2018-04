Nadal avanza a la final de Montecarlo tras dejar en el camino a Dimitrov

Rafael Nadal se mantuvo en curso para ganar su 31 título de Masters, al vencer el sábado a Gregor Dimitrov 6-4, 6-1 en semifinales del torneo de Montecarlo.

El español estuvo en control todo el match contra el búlgaro, al que se impuso por decimoprimera vez en 12 encuentros.

Si Nadal gana la final el domingo, Nadal además mantendrá el número 1 en la clasificación. Si pierde, Roger Federer lo reclamará.

Nadal se mide por el cetro contra quien gane la semifinal entre el alemán Alexander Zverev y el japonés Kei Nishikori, que jugaban más tarde el sábado.

Otra final en #Monaco muy contento! Another final in #Monaco and very happy! pic.twitter.com/cvNQ2i7bAO

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) 21 de abril de 2018