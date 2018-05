El Presidente Enrique Peña afirmó que no está negociando la declinación del candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade.

Al cuestionarle cómo vería una declinación ante el tercer lugar que mantiene el exsecretario de Hacienda en las encuestas, afirmó que él no ve nada.

“Ustedes no sé qué ven, ven equivocadamente”, dijo a los medios. Afirman que ya están negociando con usted esa declinación, se le insistió.

“Nadie negocia conmigo, yo soy Presidente. Los candidatos y sus campañas corren en otro camino. Yo soy Presidente de la República y estoy dedicado a trabajar y a cerrar bien mi administración”, dijo luego de la inauguración de la Cumbre Infonavit.

Enrique Peña

Presidente de México

Por la mañana, el vocero presidencial, Eduardo Sánchez, negó que un grupo de empresarios se acercara al Ejecutivo federal para solicitarle apoyo al candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, como asegura el aspirante de Morena, Andrés Manuel López Obrador.

“(Es) fake news otra vez, no hubo tal solicitud; y por supuesto, al no haber una solicitud, pues no hubo una respuesta”, indicó, al ser cuestionado.