Narro reconoce legado de Colosio

›Quien se dijo muy agradecido por haber sido invitado al homenaje luctuoso a Luis Donaldo Colosio en Sonora, fue el secretario de Salud, José Narro. Y es que para el también exrector de la UNAM, Colosio fue un amigo, y fuente de inspiración. Además no tuvo empacho en recordar que el pensamiento del excandidato presidencial ha sido ejemplo para la vida democrática del país.

Que dice Dante que los hackearon

›Tras la multa de 34.1 millones de pesos que impuso el Instituto Nacional Electoral (INE) a Movimiento Ciudadano por haber filtrado la lista nominal, su dirigente, Dante Delgado, ni tardo ni perezoso, salió a aclarar que su partido fue hackeado. Así que pidió al Consejo General del instituto “rectificar”. Argumentó que no es aceptable sancionar a quien fue víctima de un delito.

La unión hace la fuerza

›Autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como de la Policía Federal y Capufe, arrancaron el operativo de Semana Santa y dieron el banderazo de salida a las unidades que vigilarán los más de 50 kilómetros que hay en carreteras. A ellas se unen también integrantes de la Marina, del Ejército y Ángeles Verdes. Y es que ya lo había dicho el comisionado de Seguridad, Renato Sales, vigilarán las 24 horas del día.

Todo queda entre familia

›En San Luis Potosí, la “Gallardía” está a todo lo que da. Resulta que Candy Araceli Gallardo, hija del edil con licencia de esa alcaldía, Ricardo Gallardo Juárez, es diputada federal suplente. Asimismo Ruth Miriam González, esposa de Ricardo Gallardo Cardona, hijo del alcalde, ocupará una curul en el Congreso local. Por si fuera poco, la madre de Ruth y Juan Carlos Torres, quien suplió al citado presidente municipal, son hermanos.

Se sube al ring para defender educación

›Ante las constantes amenazas de Morena para echar abajo la Reforma Educativa, el secretario de Educación, Otto Granados, hizo un llamado para defenderla. El funcionario aseguró que de no hacerlo, representaría un retroceso al viejo esquema a la venta y herencia de plazas docentes.

La Niña Bien los engañó

›El arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes, dijo que no habrá sanciones contra los párrocos de la iglesia en la que se filmó el video de la Niña Bien, pues se realizó sin el consentimiento del responsable de ese recinto religioso ubicado en la delegación Benito Juárez. Además, aseguró, ya entregó toda la información sobre la grabación a las autoridades.

Cuestionan a Corral

›Aun año del asesinato de la periodista Miroslava Breach, comunicadores y organizaciones civiles marcharon por las calles de Chihuahua para cuestionar a Javier Corral que su gobierno no tenga resultados confiables ni certeros. No por nada la PGR salió al quite para arrebatarle al mandatario estatal las riendas del caso.