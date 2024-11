Marcelo Ebrard admite que EU podría ganar el panel de controversia sobre maíz transgénico

Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía (SE), dijo que ya se tiene el resultado preliminar del panel de controversia sobre maíz transgénico bajo el Tratado entre México, Canadá, y Estados Unidos (T-MEC), aunque aún no termina el proceso, pero “a lo mejor nos lo ganan”, durante su participación en un seminario organizado por el Colegio de México (Colmex).

“Ahora ya nos dieron el resultado preliminar de maíz, todavía no termina el proceso, terminará en diciembre, pero a lo mejor nos lo ganan. Pero lo que importa es que el sistema está funcionando. Entonces, eso también se deriva de una negociación con la administración Trump”, sostuvo.

El funcionario federal añadió que el resultado final lo tendrán el 14 de diciembre, pero destacó que a cuatro años del T-MEC sólo se han realizado dos paneles, y el primero, referente a las reglas de origen, lo ganó México.

No obstante, en entrevista con medios de comunicación, señaló que el panel no lo ha perdido el Gobierno federal, “me preguntaban que si ya perdimos el panel de maíz. Les decía, pues no, nos comunicaron un resultado preliminar el día 22, contestamos el día 6, me van a contestar el día 29 y el día 14 de diciembre sabremos en qué terminó ese panel”, indicó.

En agosto de 2023, la SE fue notificada por la Oficina de la Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), de que iniciaría un panel arbitral bajo el Capítulo 31 del T-MEC para resolver las diferencias de ambos gobiernos por el decreto mexicano que prohibió el uso de maíz genéticamente modificado para la masa y tortilla, con el objetivo de consolidar la soberanía y seguridad alimentaria de México.

En su momento, el país vecino consideró que algunas disposiciones del decreto no son compatibles con el T-MEC, en específico, con el Capítulo 2 (Acceso a Mercados) y el Capítulo 9 (Medidas Sanitarias y Fitosanitarias). Por su parte, la SE respondió que “la regulación nacional es consistente con los compromisos suscritos en el Tratado y que las medidas impugnadas no tienen afectaciones comerciales”, por lo que defendería la posición del Gobierno federal.

Al respecto, Óscar Gutiérrez, economista y docente de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, señaló que, si el panel falla en contra de México, se enfrentarían sanciones comerciales (aranceles) para que se ajuste la política sobre el maíz transgénico, pues Estados Unidos es un proveedor importante de este tipo de alimentos, “un cambio en la política mexicana podría alterar la dinámica del mercado agrícola”.

“Considero que se van a causar ciertas represalias en cuestión de aranceles adicionales a los productos mexicanos, lo que va a encarecer las exportaciones y afectaría a sectores clave de la economía de nuestro país; es decir se harían menos competitivos los productos mexicanos en el mercado de Estados Unidos”, señaló Óscar Gutiérrez.

No le conviene a Canadá un tratado comercial sólo con EU

El secretario de Economía aseguró que a Canadá no le conviene una relación comercial solamente con Estados Unidos, porque la economía estadounidense es “mucho más grande”, y añadió que el comercio de México con Canadá también es importante.

“Yo creo que no le convendría a Canadá que solamente sea una relación Canadá-Estados Unidos o no le convendría a México que Canadá no estuviese y solo estuviésemos México-Estados Unidos. No nos conviene eso. ¿Por qué? Porque la economía de Estados Unidos es mucho más grande, porque te conviene el comercio con México y a nosotros con Canadá, señaló.

El martes pasado, Doug Ford, primer ministro de Ontario, Canadá, señaló que México debe frenar las importaciones de China o imponer los mismos aranceles que los países del T-MEC o si no debería ser excluido del tratado comercial.

Por su parte, Óscar Gutiérrez destacó que, las declaraciones del funcionario canadiense cuestionan la unidad y la colaboración entre miembros del T-MEC, pero acotó que en la transición del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) al T-MEC, “fue gracias a México que Estados Unidos se fijó en Canadá porque desde un principio cuando se reestructuró el tratado de libre comercio, no estaba contemplada Canadá, con las negociaciones, volvió a estar”.

Y señaló que si México igualara los aranceles que tienen Estados Unidos o Canadá a las importaciones de China, podría tener efectos negativos “pues se incrementaría el precio de varios bienes importados lo cual se traduciría en un costo directo para los consumidores mexicanos”, y en el sector automotriz, la dependencia de componentes de origen chino es significativa y de imponer aranceles altos “y encarecer estos insumos podría generar una presión inflacionaria en el país”.

