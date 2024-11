Alertan que recorte a presupuesto de Pemex será un golpe a la producción

En el Paquete Económico de 2025, el Gobierno federal plantea una reducción en el presupuesto estimado para Petróleos Mexicanos (Pemex) de 3.57 por ciento nominal, al pasar de 481 mil 464 millones de pesos aprobado para este año, a 464 mil 255 millones previsto para 2025; reducción que afectará al gasto de capital o inversiones en activos fijos de largo plazo (CAPEX) y que generará un golpe a la producción.

Este rubro en años anteriores no había sido trastocado, por lo que de aprobarse el Proyecto de Egresos de la Federación (PPEF) 2025, se reducirán las inversiones físicas para refinerías, perforación de pozos y producción de combustibles, al respecto, Gonzalo Monroy, director y analista de la consultora GMEC, mencionó que es uno de los presupuestos más bajos que ha tenido la petrolera.

“Me llamó muchísimo la atención que para 2025 realmente Pemex tiene un CAPEX en el presupuesto de inversión de apenas 11 mil 200 millones de dólares es una cosa bajísima, si vemos el presupuesto de 2023, era de más de 20 mil millones de dólares, estamos hablando que dos años después es casi la mitad un poco más de la mitad”, señaló.

De acuerdo con el analista, al detenerse la inversión por falta de capital, llevaría a una menor perforación de pozos y la producción disminuiría, además, las refinerías seguirían estancadas en menos de 60 por ciento de su capacidad y se refinaría más combustóleo que gasolinas.

Para Gonzalo Monroy la cantidad de dinero que se propone para Pemex no va en línea con lo que plantea la Estrategia Nacional del Sector Hidrocarburos y Gas Natural que se presentó la semana pasada “para fortalecer a la institución”, pues al menos se le tendrían que otorgar alrededor de 900 mil millones de pesos.

“La realidad es que no logras corregir absolutamente nada de lo que se tiene que hacer en Pemex, para que esto empezara a tener un poco más de sentido y decir bueno las cosas lucen mejor, tendrían que haberle duplicado el presupuesto, pasar de los 450 mil millones a prácticamente casi 900 mil millones de pesos, un presupuesto gigantesco que rompería con lo que se tiene que hacer para bajar el déficit, y me queda claro que la reducción del déficit es cortándole presupuesto a Pemex”, añadió.

.

No obstante, la reducción del presupuesto para Pemex está enfocada en mantener la producción de 1.8 millones de barriles diarios, “no para aumentar su producción”, pues va en el mismo sentido de lo que se propuso en la estrategia de fortalecimiento de la semana pasada, señaló César Augusto Rivera de Jesús, investigador en transición energética y medio ambiente del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), en entrevista con La Razón.

Asimismo, “tiene impacto en la subsidiaria Pemex Exploración, entonces se le va a recortar el gasto en infraestructura, pero ya se venía observando desde el año pasado, se le redujo este concepto de gasto por inversión en proyectos y se debe hasta cierto punto a Dos Bocas”, indicó.

El analista aseguró que, a pesar del menor presupuesto proyectado, es poco probable que la producción de barriles baje, porque Pemex ya cuenta con todos los proyectos de infraestructura para mantener esa producción, “no estaría relacionado, porque son los proyectos que ya tienen, los que en teoría, van a mantener esa producción”.

Además, destacó que la producción de 1.8 millones de barriles diarios de producción, es más realista en comparación con proyecciones anteriores que se sabía que no se alcanzarían, y si se tiene en cuenta que hoy ya hay más infraestructura es posible que se acerque a esa cifra.

“Esa producción que hoy tiene, y que me parece, es realista en comparación con años anteriores donde la producción estaba en 1.7 millones de barriles diarios en 2021, o 1.8 más o menos en 2023 y para 2024 la proyectaron a 1.9 millones de barriles diarios, pero se sabía que no se iba a alcanzar, entonces hoy que ya tiene Dos Bocas, tiene cerrados todos tus proyectos, pues el promedio de producción me parece que es realista y se acerca a lo que hoy Pemex produce, no pensaría en disminuir”.

Aportaciones patrimoniales

Por otra parte, las aportaciones patrimoniales que el Gobierno de México otorgará a la petrolera son de alrededor de 136 mil millones de pesos, con lo cual se busca reducir “las amortizaciones de deuda de mercado y créditos bancarios” que adeuda la empresa, según el documento de Criterios Generales.

Para Rivera de Jesús, el PPEF ya contiene el nuevo régimen fiscal de Derecho Petrolero del Bienestar, que se propuso para la empresa pública, aunque si bien las aportaciones patrimoniales son menores, serán de utilidad, pues con la eliminación del derecho a la exploración y la reducción de la tasa de derecho de extracción, alcanzará para sus adeudos.

“Va a implicar que Pemex tenga mayores recursos o más flujo de efectivo para presentar todos sus adeudos o vencimientos que tiene para el próximo año… y lo que se buscaba es apoyar a Pemex sin sacrificar tanto gasto. Entonces hay menor gasto, sí, pero hay una reforma que compensa estas disminuciones en las aportaciones patrimoniales”, puntualizó.