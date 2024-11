Ven en amenazas de Trump presión de EU para revisar tratado comercial

Los aranceles que busca imponer el presidente electo Donald Trump a México no se concretarán en el largo plazo, debido a la interrelación comercial de ambos países y porque se afectaría la economía de la región; analistas prevén que son amenazas para presionar el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y así llegar con una posición negociadora y de ventaja ante la revisión de 2026.

“El caso base que nosotros vemos es que no se van a establecer aranceles en el mercado de Norteamérica a final de todo el proceso, porque estos aranceles consideramos que estarían afectando a las economías de los distintos países”, destacó Emilio Romano, presidente y director de Bank of America (BofA).

No obstante, el directivo dijo que, si bien no estiman que la medida permanezca, no descartó que en el proceso sí se lleven a cabo algunos gravámenes qué, generarán un ambiente de volatilidad en México, impactando directamente en el tipo de cambio.

“Eso de que hay aranceles o que no los haya siempre se puede dar dentro de un mercado de libre comercio, lo que vemos no es una política ya formal de aranceles de largo plazo, por eso decimos que no los vemos en términos finales”, destacó Emilio Romano.

En ese sentido, Luis Gonzalí, co-director de Inversiones de Franklin Templeton México, aseguró que, la imposición de aranceles podría pasar a un corto plazo, y “como posición negociadora”, pero que estas decisiones unilaterales obedecen más a tener un medio de negociación, “primero te pego y después me siento a la mesa, ahora qué me puedes ofrecer a cambio”. De imponerlos más tiempo provocará inflación y las empresas empezarán a tener problemas.

Por su parte, Alejandro Saldaña, economista en jefe de Grupo Financiero Bx+, acentuó que las declaraciones de Donald Trump de imponer aranceles puede ser una amenaza para presionar la revisión del T-MEC en julio de 2026; no obstante, consideró que es poco probable que el tratado comercial se cancele, porque “él lo vendió como el mejor tratado de la historia”.

Gráfico ı Foto: Especial

A diferencia de Moody’s, BofA estimó que el crecimiento de México para el próximo año sea de 0.8 por ciento, previsión que está relacionada con factores como la consolidación fiscal en el país y una caída del gasto durante 2025; sin embargo, dicha pronóstico ya descuenta la situación arancelaria de México con Estados Unidos.

“Pierde más México que EU en batalla comercial”. Luis Gonzalí aseveró que si la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo decide iniciar una guerra de aranceles con Estados Unidos, “pierde más México de lo que pierde Estados Unidos”, si el Gobierno de México inicia una guerra, debe hacerlo de forma inteligente, sólo poner aranceles a sectores que impacten en el país vecino, de esta forma los grupos afectados presionarán a Donald Trump para que se eliminen esas tarifas.

Banxico eleva expectativa del PIB para este año a 1.8%

El Banco de México (Banxico) aumentó la estimación del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del país para 2024 y lo ubicó en 1.8 por ciento, con un intervalo entre 1.6 a 2.0 por ciento, de acuerdo con el informe trimestral de julio a septiembre, frente al 1.5 por ciento que pronosticó en el documento pasado; además, mantuvo la estimación del crecimiento económico de 1.2 por ciento en un rango de 0.4 a 2.0 por ciento para 2025.

El organismo destacó que, en el tercer trimestre de 2024, el PIB creció con una tasa mayor respecto de los trimestres anteriores, impulsado por el aumento en las actividades primarias, secundarias y terciarias.

Asimismo, estimó que se espera un ritmo moderado de crecimiento de la economía mexicana para los próximos años, acentuado por los conflictos geopolíticos y los cambios en políticas públicas alrededor del mundo provocarán incertidumbre.

Y para tener un impulso en la actividad económica del país, es necesario alcanzar mayores niveles de inversión y productividad, además, los recursos deben ser asignados de la manera más eficiente, esto permitirá que se aproveche la apertura comercial de México, especialmente en el fenómeno de la relocalización de las cadenas globales de valor o nearshoring.