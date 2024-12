“Sheinbaum velará celosamente por revisión del T-MEC”

El Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) beneficia a todos los países miembros, y “estamos totalmente convencidos que la Presidenta Claudia Sheinbaum velará celosamente por los intereses de nuestro país en la revisión que se va a hacer del Tratado de Libre Comercio en el 2026”, aseguró Julio Carranza, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM).

Asimismo, señaló que, la banca está preparada y apoyará al Gobierno de México en la parte financiera del T-MEC.

Respecto a las declaraciones que ha realizado Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, consideró que son ruido mediático y que el nuevo gobierno estadounidense representa un reto, pero todo debe tomarse cautelosamente, pero que a partir de enero se sabrá cuál es la posición del nue-

vo gobierno.

“Nosotros estamos convencidos de que aún cuando las declaraciones y demás han sido declaraciones muy puntuales de parte de Donald Trump, la relación que existe entre México y Estados Unidos es una relación que no se va a acabar, al contrario tenemos toda la expectativa de que se va a reforzar”.

Julio Carranza destacó que la lectura que se da desde la ABM es que el próximo gobierno estadounidense no busca romper una relación con México, sino ordenarla y que el T-MEC seguirá de cara al 2026.

Inversión Extranjera Directa en México. El presidente de la Asociación de Bancos de México indicó que tras las guerra comercial que mantiene Estados Unidos con China, México tiene una oportunidad de seguir atrayendo Inversión Extranjera Directa (IED); no obstante, en el país, el nearshoring o la relocalización de las cadenas de valor sólo se ha conseguido realizar un 45 por ciento, y a pesar de eso, este 2024 cerrará con una inversión foránea de más de 40 mil millones de dólares; no obstante, no se ha desarrollado todo el potencial.

Asimismo, sostuvo que, “lo que vemos es que cada vez que hay una gran inversión en nuestro país, esa gran inversión de alguna manera crea grandes oportunidades para pequeñas y medianas empresas, entonces esa es una gran oportunidad para México”.