¿Por qué hay tantas slots ambientadas en el Oeste?

Las tragamonedas cuyo eje temático y ambientación gira en torno al Oeste son tremendamente populares, algo que obedece a múltiples causas, entre las que estarían desde la atracción que despierta como espacio mítico hasta la propia fuerza de sus símbolos más característicos, y lo fácil que resulta asociarlos a los juegos de casino: recompensas, oro, herraduras de la suerte, etc.En esta publicación analizamos por qué podemos encontrar tantísimas slots sobre el Oeste en las plataformas de gambling de referencia. Una presencia que llega al punto de que muchas de ellas les dediquen una sección completa en sus portales a este tipo de tragaperras.

El Lejano Oeste estadounidense suscita una atracción universal, asociándose a vastos paisajes salvajes, vaqueros duros, forajidos temibles, sheriffs implacables, duelos al amanecer, a la fiebre del oro… Pero también, a temas que crepitan en nosotros como la libertad, el espíritu de aventura y la posibilidad de hacerse rico de la noche a la mañana si sonríe la fortuna.Así, se puede entrever fácilmente que es una temática que da mucho juego (nunca mejor dicho) para la ambientación de slots, que pueden tomar símbolos y scatters muy reconocibles como monedas o pepitas de oro, dólares, herraduras, tréboles de la suerte, etc.También, se facilita la iconografía visual de las rondas especiales, bonificaciones y jackpots, con símbolos tan potentes como una mina de oro, cofres con tesoros enterrados o incluso barriles de dinamita, para activar multiplicadores ‘explosivos’.Mientras que aspectos tan netamente Far West como los duelos y las recompensas van perfectos para los minijuegos que están tan de moda en las slots actuales.

Más allá de la prolijidad a la hora de ofrecer símbolos muy reconocibles, y sencillamente identificables con las slots, lo cierto es que el Oeste supone un auténtico paraíso para los desarrolladores de juegos, por más que hablemos en realidad de un paisaje más bien yermo.De este modo, el Oeste aporta una gran variedad de escenarios: salones, minas de oro y los propios desiertos, marcos con una acentuada fuerza contextual, cuya narrativa implícita es percibida automáticamente por los jugadores. Además, se trata de un universo que también es generoso en personajes coloridos: vaqueros, forajidos, cazarrecompensas... Todos ellos geniales para el desarrollo de tramas que hagan el juego más inmersivo, al margen de las posibilidades que brindan para crear los minijuegos referidos.Pero es que, además, todo lo relacionado con el Far West remite a los conceptos suerte-emoción-recompensa, ideas fuerza que están en el mismo corazón de los juegos de casino en general y las slots en particular, lo que ayuda mucho a conectar las tragamonedas de temática del Oeste con los jugadores.No obstante, todavía habría otros paralelismos más profundos, ya que los propios salones son los antecedentes de los casinos físicos, y estos a su vez lo suponen de los digitales donde ahora juegan los usuarios, encantados de que los trasladen a los espacios precursores, a tenor del éxito que tienen las slots ambientadas en el Oeste.¿Hay algo más evocador del juego que la música característica de un antiguo salón? Cualquiera con solo escucharla puede trasladarse a estos lugares legendarios, algo que es aprovechado por los desarrolladores de slots para crear una atmósfera sonora inmersiva.

El Oeste está tan presente en la cultura global, no solo en la estadounidense, que tiene todo un género específico, el Western, presente en infinidad de películas, series e incluso videojuegos y tragamonedas, como acabamos de ver.De hecho, muchas de las obras maestras del cine son precisamente westerns, y además está lejos de tratarse de un género muerto o en vías de extinción, si hacemos caso al éxito de series recientes de Netflix como Érase una vez el Oeste, por no hablar de clásicas más recientes como Deadwood, y no meternos con la lista de películas que sería interminable.El legado de aquel mundo está tan presente en nuestras vidas que una de las prendas masculinas predominantes actualmente, los vaqueros, tiene sus orígenes en élDe ahí, que no deba causar extrañeza que las plataformas de gambling líderes tengan una sección entera dedicada a slots del Oeste, que se nutre frecuentemente de nuevos lanzamientos de los desarrolladores de juegos que han encontrado en esta temática una auténtica mina de oro.Con todo, hay otras muchas opciones para quienes no le vayan ni los forajidos, ni los sheriffs, ni los cazarrecompensas, ni los buscadores de oro... Estos extraños disidentes tienen a su alcance infinidad de tragamonedas alternativas, que transportan desde a mundos mitológicos del pasado hasta los universos más futuristas.

