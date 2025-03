“En consumo interno, no hay deterioro”: BanCoppel

El consumo interno en el país no ha tenido un deterioro en los primeros meses del año, a pesar de que se prevé una desaceleración de la actividad económica mexicana, señaló Carlos López Moctezuma Jassán, director general de BanCoppel y Servicios Financieros de Grupo Coppel.

En ese sentido, consideró que se deben otorgar productos crediticios con prudencia con el objetivo de que las personas no se vean imposibilitadas de pagar las deudas adquiridas.

“Es cierto que vamos a una desaceleración de la economía y claro que tenemos que ser más prudentes en el otorgamiento para asegurar que la gente no se vaya a emproblemar hacia adelante. Pero hoy una baja en el consumo no se ve”, indicó.

El Dato: Bancoppel lanzó un nuevo crédito hipotecario 100 por ciento digital y abarcará los segmentos de vivienda económica, media y residencial.

El directivo reconoció que el consumo interno en México ha sido resiliente y al menos en los primeros seis meses del año seguirá siéndolo, aunque destacó que la caída en el consumo sí tiene una relación directa con la desaceleración de la economía, por eso “hay que estar pendientes y cautelosos en cómo vamos originando cartera”.

Por su parte, Estephany Ley Monarrez, directora Corporativa de Banca Minorista, indicó que también se tenía una expectativa de que las remesas caerían por el clima político que se vive en Estados Unidos, pero que no se ha visto aún esa afectación; no obstante, consideró que en los próximos meses sí sucederá.

“Adicionalmente teníamos expectativas de que las remesas iban a ser afectadas, somos el segundo pagador de remesas en México y dado el clima político en Estados Unidos, pensamos que íbamos a ver una bajada importante por todos los migrantes que mandan las remesas, muchos están en paro, no están yendo a trabajar, están tal vez ganando menos y no lo hemos visto todavía y creemos que seguramente lo va a haber en los próximos meses, pero todavía no se nota”, indicó la directiva.

300 mil pesos otorgará BanCoppel para crédito hipotecario

Sinaloa, sin más morosidad. Por otra parte, Moctezuma Jassán indicó que el tema de la violencia en Sinaloa es preocupante, aunque consideró que las acciones que realiza el Gobierno federal pronto surtan efecto y “las principales ciudades del estado vuelvan más a la normalidad en cuanto a su flujo transaccional y de negocios”.

En ese sentido, señaló que hace un par de semanas BanCoppel hizo un análisis de cartera de consumo y empresas en la entidad y se observó que, a pesar del clima de violencia que se vive desde hace unos meses, no hay un incremento de morosidad en su cartera de productos, pero sí hay una disminución en los índices de la originación.

“Afortunadamente no estamos viendo un incremento en la morosidad en la cartera que tenemos en el estado. En cuanto a la cartera vencida del estado no se comporta diferente”, concluyó el directivo.