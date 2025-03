Trump considera revertir aranceles a ciertos productos agrícolas de México y Canadá: Bloomberg

Donald Trump podría considerar eximir algunos productos agrícolas de los aranceles del 25 por ciento impuestos a las mercancías importadas desde México y Canadá, dijo la secretaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, a Bloomberg News.

“Todo está sobre la mesa”, comentó Rollins. Aunque el republicano no ha decidido las exenciones específicas, mencionó que su decisión podría ofrecer alivio al sector agrícola, especialmente en áreas como la potasa y los fertilizantes.

De acuerdo con Bloomberg, Donald Trump se reunió este miércoles con Rollins y otros funcionarios en la Casa Blanca para evaluar los efectos de los nuevos aranceles a México y Canadá , los principales socios comerciales de Estados Unidos.

TE RECOMENDAMOS: Tras aplicación de medidas de magnate Canadá presenta solicitud de consultas ante la OMC por los aranceles de EU

El martes 4 de marzo entraron en vigor los aranceles impuestos por EU a México. ı Foto: ilustrativa: Reuters

Trump pone en pausa aranceles al sector automotriz

Más temprano este miércoles, Estados Unidos otorgo a fabricantes de automóviles una pausa arancelaria de un mes, ante la imposición de tarifas a las importaciones de México y Canadá.

De acuerdo con la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, Trump acordó la pausa con los “tres grandes” fabricantes de automóviles estadounidenses: Ford, General Motors y Stellantis.

En la reunión, el magnate dijo a los fabricantes que “deberían ponerse manos a la obra, comenzar a invertir, comenzar a moverse, trasladar la producción aquí a los Estados Unidos, donde no pagarán aranceles”.

Pese al aplazamiento de los aranceles al sector automotriz, el mandatario estadounidense sigue firme en su plan de implementar nuevos gravámenes a los productos agrícolas a partir del 2 de abril, aunque no ha especificado un porcentaje.

Al respecto, a través de la red social Truth Social, el republicano envío un mensaje agricultores estadounidenses, quienes, dijo, deberán prepararse para elevar sus producciones destinadas al consumo nacional.

“A los grandes agricultores de los Estados Unidos: Prepárense para comenzar a producir una gran cantidad de productos agrícolas para vender DENTRO de los Estados Unidos. Se aplicarán aranceles a los productos externos el 2 de abril. ¡Diviértanse!“, anunció.

Mensaje de Trump en Truth. ı Foto: Captura de pantalla

Aranceles recíprocos también entrarán en vigor el 2 de abril

En la misma fecha entrarán en vigor los “aranceles recíprocos”, que consisten en igualar los impuestos aplicados por otros países a las mercancías de Estados Unidos

“A cualquier cosa que impongan aranceles, nosotros impondremos aranceles” , dijo durante un discurso ante el Congreso de Estados Unidos.

Además, se prevé otra tanda de aranceles a todo el acero y aluminio que llegue a Estados Unidos, a partir del próximo 12 de marzo: “Si no tenemos, por ejemplo, acero y muchas otras cosas, no tenemos un ejército y, francamente, no tendremos un país por mucho tiempo”, dijo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr