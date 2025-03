Samsung da otra prueba de su poder en su 2.o Galaxy Experiences

Las sorpresas con Samsung no paran. Este 7 de marzo, la empresa de origen coreano presentó su nueva Galaxy Experiences, en el Centro Comercial Plaza Satélite, con lo que da un paso más hacia su objetivo por mostrar a sus usuarios el poder de su Galaxy S25 y Galaxy AI.

El viernes 7 de marzo, Samsung inauguró la segunda edición del Galaxy Experiences en Plaza Satélite, la cual estará disponible hasta el próximo 24 de marzo. Aquellos usuarios que deseen descubrir las últimas novedades de la evolución de la inteligencia artificial en los equipos de Samsung, podrán hacerlo en un horario de 11 de la mañana a las 9 de la noche.

“Ésta es la segunda zona de experiencia, la cual va a estar desde el 7 de marzo y hasta el 24 de marzo y está disponible para que todos los usuarios puedan vivir la experiencia de S25 y de la inteligencia artificial en sus manos”, sostuvo en entrevista con La Razón, René Castillo, Vicepresidente de la División de Mobile de Samsung Electronics México.

René Castillo, vicepresidente de la División de Mobile de Samsung Electronics México Foto|Eduardo Campos

De acuerdo con el directivo, esta actividad forma parte de la estrategia global de la marca tecnológica, la cual tiene en el centro al usuario, buscando escucharlo, y entender cuáles son sus necesidades.

El Dato: El galaxy Experiences cuenta con diversas zonas de interacción donde los visitantes pueden probar de primera mano las avanzadas funciones del Galaxy S25

“Lo que queremos ahora es que también el usuario pueda vivir intensamente lo que estamos presentando, el avance de la inteligencia artificial. Lo hicimos desde el año pasado y ahora lo estamos reforzando con el S25. Nuestra estrategia principal es que el usuario pueda conocer todo lo que puede hacer con nuestro teléfono”, dijo.

En FantasyLand tómate las fotos que quieras y crea tus propios stickers. Foto|Eduardo Campos

¿Qué podrás ver en el Galaxy experiences del centro comercial Plaza Satélite?

FANTASYLAND. Quienes asistan podrán entrar a esta colorida experiencia tomándose fotos en el set creado para los amantes de la fotografía, en donde los asistentes se podrán tomar fotos y crear sus propios stickers con la función Emoji Creator y llevárselo impreso si lo suben a alguna de sus redes sociales con el hashtag #GalaxyExperiencesSatelite y llevárselo como un recuerdo especial de esta experiencia única.

StickersLab. Los asistentes pueden crear su emoji favorito con la función Emoji Creator. También podrán explorar la sección Hands-on, donde tendrán la oportunidad de probar de primera mano las innovadoras funciones del Galaxy S25, incluyendo Now Brief, Now Bar y Gemini.

En Stickerlab conoce las novedades de Samsung y crea tus emojis. Foto|Eduardo Campos

Todas estas herramientas, impulsadas por inteligencia artificial, redefinen la interacción con el teléfono, permitiendo organizar tareas con mayor eficiencia, acceder a la información de manera intuitiva, además de disfrutar de asistentes inteligentes que interpretan texto, voz, imágenes y video para ofrecer una experiencia más fluida y natural.

Una experiencia en innovación. Sin duda alguna, cada una de las estaciones son grandes pretextos para que los usuarios prueben y sean testigos de cómo ha evolucionado la inteligencia artificial en sus smartphones, ya que con Galaxy AI se redefine las experiencias móviles con funciones avanzadas, como traducción en tiempo real de llamadas, mensajes y contenido multimedia generador de texto inteligente, edición fotográfica y video impulsada por IA, entre otras múltiples funcionalidades, hacen que los diferentes productos del ecosistema Galaxy conecten de manera inteligente.

Con Circle to search & interpreter podrás elegir la mejor opción de compra en el Galaxy Market. Foto|Eduardo Campos

Esto y muchas cosas más podrán disfrutar los usuarios de Galaxy en el Centro Comercial Plaza Satélite y Perisur, desde hoy y hasta el 24 de marzo la primera ubicación y hasta este 17 de marzo para la segunda.

Y para aquellos que no puedan asistir ¡no se preocupen! en las próximas semanas Samsung dará a conocer una nueva sede. “Vamos a continuar con esta estrategia de que el usuario pueda disfrutar de la inteligencia artificial”, finalizó Castillo.