Amenaza China al que ayude a EU a dañarla

China advirtió ayer a otros países para que no alcancen acuerdos comerciales con Estados Unidos en detrimento suyo.

Gobiernos como los de Taiwán, Japón y Corea del Sur han comenzado negociaciones con Washington después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara aranceles generalizados contra casi todos los socios comerciales de Estados Unidos el 2 de abril.

Los impuestos a la importación contra la mayoría de los países se aplazaron rápidamente después de que los mercados entraran en pánico, pero Washington aumentó sus ya elevados aranceles contra el gigante asiático.

“China se opone firmemente a que cualquier parte llegue a un acuerdo a expensas de sus intereses. Si esto sucede, nunca lo aceptaremos y tomaremos contramedidas de manera recíproca. El país está decidido y es capaz de salvaguardar sus propios derechos e intereses”, se detalló a través de un comunicado emitido por el Ministerio chino de Comercio.

El secretario estadounidense del Tesoro, Scott Bessent, dijo a principios de este mes que los países que actualmente negocian acuerdos comerciales con Estados Unidos deberían “mirar a China como un grupo” junto con Washington.

“Los aranceles de Estados Unidos contra otros países son una intimidación económica”, dijo el ministerio a través de su comunicado, atribuido a un portavoz no identificado. “El apaciguamiento no traerá la paz y la transigencia no se ganará el respeto”, abundó.

El Tip: Desde el inicio de su guerra arancelaria, Trump tomó a China como su principal objetivo de ataque.

“Buscar supuestas exenciones perjudicando los intereses de otros para obtener beneficios egoístas y miopes es como negociar con un tigre por su piel. Al final, sólo conducirá a una situación en la que todos pierden”, añadió.

En ese sentido, China dijo que está abierta a conversaciones con Washington, pero hasta el momento no se han anunciado reuniones.

Desde el inicio de su particular guerra comercial, Trump hizo de China el objetivo de sus aranceles más altos, imponiendo varias rondas de aranceles que suman un 145 por ciento de derechos sobre las importaciones del gigante asiático.

Beijing, por su parte, ha tomado represalias con aranceles del 125 por ciento sobre las importaciones estadounidenses, en lo que especialistas han visto como un pulso que, hasta el momento, ambos países han logrado sostener.

Los aranceles, mientras tanto, han asustado a los exportadores y detenido los envíos, mientras amenazan con lastrar la economía global.

Mientras los conflictos comerciales entre China y Estados Unidos se profundizaron después de la advertencia lanzada desde Pekín, en Washington tienen la percepción de que el discurso solamente añadió más leña a la espiral de la guerra arancelaria entre las dos mayores economías del mundo.

Cabe señalar que Donald Trump ha mencionado en reiteradas ocasiones que EU y China están cerca de alcanzar un acuerdo, sin embargo no ha mostrado avances concretos.