Hoy la banca es parte de la solución, antes era el problema: ABM

La banca mexicana considera que actualmente es parte de la solución y ya no es parte del problema como lo era hace 30 años, gracias a que tiene fortaleza, solidez y es una pieza fundamental en el desarrollo del país.

En entrevista con La Razón, Julio Carranza Bolívar, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), afirmó que el sistema financiero es sólido y tiene mucho futuro en continuar creciendo, pero además en seguir apoyando en el desarrollo del país.

En el marco de la 88 Convención Bancaria, Carranza Bolívar destacó la apuesta que, como sector, ha hecho y continuará haciendo por el país, con la finalidad de fortalecer la economía interna ante embates como el proteccionismo comercial del Gobierno estadounidense.

Afirmó que bajo esta premisa, el sistema bancario nacional apostó por impulsar el Plan México anunciado por la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

20% es el índice de cartera vencida de los bancos, el más bajo de la historia

19.5% es el índice de capitalización promedio del sistema financiero

¿Cómo arriba el sistema bancario mexicano a la 88 Convención Bancaria? Llegamos con la banca más fuerte en toda la historia. Y no solamente por decir una apreciación, es una aseveración que se basa en datos muy claros.

La banca ha invertido durante los últimos seis años más de 700 mil millones de pesos en capital y esto significa que nuestro capital ha pasado de 1 billón de pesos a 1.7 billones de pesos.

También el índice de capital de los bancos es en promedio de 19.5 por ciento. Cuando la regulación nos pide que sea 10.5 por ciento. Cuando la regulación nos pide el 100 por ciento de liquidez, estamos en 330 por ciento. Y tenemos la menor cartera vencida de la historia con 2.0 por ciento; además, toda la cartera vencida está reservada 1.6 veces. Estos son datos perfectamente claros, datos duros que nos dicen que la banca hoy está en su mejor momento.

¿Cómo describe la importancia que tiene el sistema financiero en el desarrollo del país? Cuando no sabemos todo lo que hace la banca, yo le digo a la gente: imagínate un día sin bancos, que no tuviéramos sucursales bancarias, sin cajeros automáticos, no tendríamos dinero en efectivo, no podríamos ir a un comercio y pagar con nuestra tarjeta, no tendríamos un préstamo personal, ni hipotecario o automotriz; no podríamos tener oportunidad de comprar una televisión, un refrigerador, una cama o una estufa.

Las empresas no tendrían dinero para invertir, porque es con el crédito de la banca con lo que las empresas tienen la oportunidad de crecimiento y al crecer se crean empleos y hay una mejor economía. También el Gobierno invierte en infraestructura a través de los créditos de la banca y permite que el país siga creciendo y eso es lo que la banca hace.

En los últimos 20 años, el crédito en la banca ha crecido 10 veces para llegar hoy a 6.5 billones de pesos de crédito colocado.

¿La ABM confía en las acciones del Gobierno federal para impulsar el desarrollo económico de México? ¿Cómo acompañan los bancos? Es muy importante decir que apoyamos el Plan México que lanzó el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, pero además también decir por qué lo estamos apoyando.

La llegada del nuevo Gobierno en Estados Unidos ha generado mucha incertidumbre sobre lo que va a pasar, no sólo con la economía entre México y Estados Unidos, sino con la economía mundial. Y cuando vemos esta situación, realmente lo que tenemos que hacer es voltear hacia nuestro país y decir: “hay que fortalecer nuestra economía interna, hay que hacerla crecer para generar nuevos empleos, que consumamos los productos fabricados en México. Y que tengamos la oportunidad de no depender tanto de las inversiones extranjeras”. Lo que hay que cuidar es nuestro mercado interno, crear certidumbre y confianza para la inversión. Creo que hay una oportunidad en ese sentido. Creo que el nuevo Gobierno lo está entendiendo.

Con estos cambios a los que se refiere, ¿cuáles son los retos que vislumbra la banca en México? Es evidente que en Estados Unidos con la llegada del presidente Trump, lo que está sucediendo es que están cerrando su economía y al hacerlo provoca guerras comerciales.

Con China ya es muy evidente una guerra comercial, pero ahora viene una con Europa por la imposición de aranceles. A partir de ese momento será muy difícil que el Gobierno estadounidense pueda ir solo en este camino.

Y es muy importante recordarle al país vecino que, justamente el T-MEC, que es este acuerdo comercial que tenemos entre Estados Unidos, Canadá y México, representa el 28 por ciento de todo el comercio mundial. Es una gran oportunidad para estos tres países, porque todo el comercio era global, vino la pandemia y ésa fue la primera alerta, ya que no se podían producir todas las cosas por la afectación a las cadenas de suministro lo que obligó a que toda la conformación comercial del mundo cambiara. En lugar de ser un mundo globalizado, ahora es un mundo regionalizado.

Justamente lo que pasa en México es que esta región del T-MEC es una gran oportunidad para seguir creciendo. Somos una economía que sigue teniendo grandes oportunidades y tenemos que ver cómo las vamos a aprovechar, cómo vamos a trabajar juntos, Gobierno, empresas y bancos para hacer que a México le vaya bien.

El Dato: Cifras de la ABM destacan que el crédito que coloca la banca mexicana ha registrado crecimientos exponenciales, al repuntar 10 veces en los últimos 20 años.

¿Qué está haciendo la banca para cumplir con los criterios ASG? Creo que ahí tenemos un gran pendiente en la parte de brecha de género. Hoy seguimos teniendo solamente una directora general de 52 bancos; sin embargo, hemos trabajado de manera muy fuerte en los últimos años. Hace dos años creamos la comisión de ASG (Ambiental, Social y de Gobernanza) que lo que procura es, entre otras cosas, la equidad de género y el impacto social, pero en la parte de género hemos trabajado para que, al interior de los bancos, las mujeres puedan tener oportunidades de crecer.