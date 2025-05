Amago arancelario pegó a sector automotriz: CSP

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció que a causa de la incertidumbre provocada por los amagos arancelarios de Estados Unidos, hubo una pausa en las exportaciones de nuestro país en la industria automotriz.

Durante la conferencia matutina de ayer, la mandataria Federal comentó que esta pausa en las ventas hacia el extranjero resultó natural y que, sin embargo, ya quedó atrás.

“Es natural que, en el periodo en donde se definían los aranceles, incluso hubo un momento en que se les cobraba 50 por ciento de arancel, porque se sumaba el arancel del automóvil más el arancel del acero y aluminio. Eso ya no está ocurriendo, ya solamente son por separado, no se suman las tarifas o los aranceles. Entonces, naturalmente en el segundo trimestre hubo espera, no de la producción, pero sí de la exportación”, dijo.

Precisó que algunos representantes del sector explicaron que decidieron reanudar sus exportaciones ahora que ya no se ven orillados a pagar doble arancel, lo cual ha beneficiado las ventas de autopartes.

De igual forma, destacó lo expresado por la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), que se mostró confiada en el rol de México en la producción automotriz y además aseguró que nadie ha dicho que va a cambiar la producción que hace dentro del territorio nacional para irse a otro país.

En otro punto, la mandataria también resaltó que aumentó la inversión extranjera directa, lo cual será detallado para destacar el impulso de los pueblos del bienestar en el territorio mexicano.

“Hay muchos indicadores del primer trimestre y ahora, del mes de abril, que son muy positivos sobre la economía de México, y tiene que ver con el modelo de desarrollo que hemos establecido con la actividad que hemos estado haciendo relacionada con el Plan México”, concluyó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.