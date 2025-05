Italia ofrece a México su experiencia para combatir al crimen organizado

El ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, sostuvo que así como hay una relación comercial con México, su país puede “exportar” su experiencia y estrategias para combatir al crimen organizado; además, mañana se reunirá con la Secretaria de Gobernación y otras autoridades mexicanas.

“Trabajamos juntos en contra del crimen, porque el crimen hace daño a nuestra economía… Nosotros podemos también exportar nuestro saber hacer, por ejemplo, en el sector financiero, para ver dónde están los jefes, dónde está la cabeza del crimen, we need to follow the money: hay que seguir el dinero”.

Y consideró que es una estrategia que en su país ha funcionado, “vamos a hacer todo lo que podemos para ayudar a México a ganar su partida en contra el crimen”.

Tajani señaló que Italia tiene experiencia en la lucha contra el crimen, pues hace algunos años, “mataron policías, empresarios, ciudadanos, pero ahora estamos ganando gracias a un trabajo muy fuerte, mataron también a jueces, a fiscales, policías, jefes de policías”.

Pero después de esos años, la lucha la ganó la legalidad y el Estado, y en ese sentido, México debe hacer lo mismo, porque “defender la libertad es una prioridad para todos nosotros y vamos a ayudar con nuestra experiencia”.

Por su parte, Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía, dijo que, uno de los puntos clave para el combate al crimen organizado es no dejar que “te intimiden, si la autoridad o la sociedad se intimida, entonces ellos van a ganar la partida”.

El funcionario de México destacó que el país tiene amigos y aliados como Italia que han tenido éxito para enfrentar este problema.

“Hoy en día ellos han salido avante, entonces vamos a trabajar juntos, no nos intimidan, más bien la experiencia italiana lo que demuestra es que no hay que intimidarse, hay que seguir adelante”, puntualizó.

