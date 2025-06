Hacen plantón afectados de Came en CNBV

Afectados de Came, ayer, afuera de las oficinas de la CNBV.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) brindará informes sobre su dinero a los ahorradores del Consejo de Asistencia al Microemprendedor (Came) hasta dentro de seis meses, aseguró una de las afectadas por esta institución.

De acuerdo con Lizbeth Morales Rohde, ahorradora de Came, señaló a La Razón que los afectados ya acumulan más de dos meses sin poder acceder a sus ahorros y fue a penas el 9 de junio cuando la comisión intervino a la Sociedad Financiera Popular (Sofipo).

De acuerdo con los afectados, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores asignó a Alfonso Ascencio, quien funge como interventor y que, aseguran, afirmó a los usuarios que haría todo lo posible en favor de los defraudados.

El Dato: Te creemos Holding se fusionó con Came a finales de 2022 luego de controlarla desde 2018; sin embargo, en 2024 informó que auditaría a la Sofipo.

“El señor Alfonso nos dijo que iba a actuar a nuestro favor, lo más que se pudiera y que tiene 180 días para informarnos qué resolución habrá”, dijo Morales Rohde, quien añadió que buscan que las autoridades reestructuren a Came.

Asimismo, la vocera comentó que el interventor “está trabajando” y que durante el fin de semana pasado recaudó información que podría funcionar a los cuentahbientes,

“Está colaborando con Pablo Varela (director de Came) y dijo que la información que no le sea entregada va a pedir nuestra ayuda; por ejemplo, el cambio de domicilio fiscal no lo ha entregado”, aseguró la mujer.

200 mil pesos es el monto máximo que cubre el Prosofipo

Agregó que Alfonso Ascencio mencionó que la función del interventor gerente es realizar la evaluación de la identidad para poder realizar un dictamen administrativo, jurídico y financiero.

Lizbeth Morales aseguró que los ahorradores ya se pusieron de acuerdo y coincidieron en que no aceptarán que declaren en quiebra a la Sofipo, ya que argumentó que “eso sólo beneficia a los responsables”.

“Siempre somos los ahorradores, los que pagamos los platos rotos y la autoridad ya tiene que frenar esto”, lamentó.

El Fondo de Protección de Sociedades Financieras Populares (Prosofipo) que actúa como seguro de protección para los ahorradores, cuenta con un aproximado de 595 millones de pesos.

El fondo cubre a los cuentahabientes hasta por 200 mil pesos o 25 mil UDIS.

“Nos pide paciencia, nos dice que obviamente está en nuestros zapatos y que entiende que nuestra situación económica, ¿no? Pero pues que le tengamos paciencia”, agregó.

El grupo de manifestantes señaló que seguirán actuando y que acudirán a instituciones internacionales que pueden ayudarles en este asunto.

“Vamos a poner un amparo preventivo para evitar la quiebra y seguiremos con nuestra demanda en la fiscalía, en la UIF para que también nos den información de dónde están los fondos”, agregó.

Añadió que desde la CNBV les asignaron “un canal de comunicación directo” y que aún continúan a la espera de una reunión con la Secretaria de Economía, a cargo de Marcelo a Ebrard.

“Nosotros seguimos sin dinero, viviendo de prestado y endeudando más”, concluyó,

De acuerdo con información de HR Ratings, con cifras a 2024, son siete los ahorradores que acumulan un 14 por ciento de todo el dinero manejado por CAME.

“Al cierre de marzo de 2024, los siete principales ahorradores acumulan un monto de 303.8 millones de pesos, saldo equivalente a 14.6 por ciento de la captación total”, señaló la calificadora en su reporte anual sobre la Sofipo.

Añadió que en enero de 2024, la Sofipo fue clasificada en Categoría II como consecuencia del deterioro en el Nivel de Capitalización (NICAP).

Al respecto, señaló que con la disminución en la categoría, la entidad estaba sujeta a medidas correctivas por parte del regulador, en este caso la CNBV.

“La Sofipo está sujeta a las siguientes medidas correctivas por parte del regulador: el informe a consejeros sobre la clasificación y medidas por las que fue asignada en un nivel de operaciones II, y presentar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) un plan de conservación de capital, entre otras medidas que el regulador puede aplicar”, declaró la calificadora. con anterioridad.