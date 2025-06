Ebrard confía en pronta resolución con EU por aranceles al acero y aluminio

Las negociaciones para eliminar el arancel de 50 por ciento al acero y aluminio a las importaciones mexicanas pronto tendrán una conclusión, a pesar de que algunas reuniones fueron canceladas por los acontecimientos de la guerra entre Irán e Israel, señaló el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón.

“No puedo dar detalles, pero en función de las conversaciones que tenemos, yo te podría decir en resumen que con la USTR (Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos) estamos en contacto diario. Hemos presentado muchísimos argumentos”; además, sostuvo que la negociación va muy avanzada, y destacó que tiene confianza de que México tendrá éxito.

Ebrard Casaubón dijo que a diario tiene reuniones con su contraparte donde señala con argumentos que ese arancel no debería ser impuesto porque México es socio comercial de Estados Unidos; además, México sólo exporta hacia ese país 100 mil toneladas de acero.

“Diría que estamos muy cerca de llegar a una conclusión en estos temas. Lo hemos estado esperando, ha sido complejo, también por los acontecimientos… Porque de repente se cancelan reuniones… pero bueno, yo espero que muy pronto tengamos una conclusión sobre ese tema”, añadió.

Ebrard descarta ultimátum a EU y mantiene optimismo en negociación por aranceles

El funcionario negó que, Estados Unidos no haya dado respuestas a los argumentos de México, e indicó que, sí hay respuestas, pero aún no finalizan las conversaciones, “los procesos de negociación son así, lo que importa es que vayas avanzando y todos los días estamos trabajando en ello”.

Además, el gobierno de México no pretender dar un ultimátum al estadounidense, a pesar de que el arancel no ha sido eliminado, pues si México lo hiciera ya no sería una negociación, “estamos en la fase más avanzada, caminando y mantengo el optimismo porque si te vuelves pesimista y negocias, vas a perder, no puedo ser pesimista, vamos a tener éxito”.

Respecto a la revisión del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) reiteró que será una revisión, pero que las pláticas que se tienen con el país vecino del norte por ahora sólo son sobre aranceles al aluminio, acero y a otras mercancías.

