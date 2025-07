Calificadoras, socios y empresas elevan castigos en contra de CIBanco

Son varias las empresas que asestaron nuevos reveses a CIBanco a casi una semana de haber sido señalado, junto con Intercam y Vector Casa de Bolsa, de presunto narcolavado por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos .

Algunas compañías anunciaron el cese de negocios con el banco mexicano, mientras que otras indicaron que analizarán la continuidad de los contratos financieros. Los hechos sucedieron pese a que la Secretaría de Hacienda y la Presidenta Claudia Sheinbaum solicitaron al gobierno de EU pruebas contundentes de que dicha entidad, junto a Intercam y Vector, lavaron dinero del narcotráfico mexicano.

Por ejemplo, la procesadora de pagos Visa desconectó sus servicios y soporte a las tarjetas de CIBanco. “Derivado del anuncio por parte del Departamento del Tesoro de EU el pasado miércoles 25 de junio, Visa decidió unilateralmente desconectar su plataforma para todas las transacciones internacionales de tarjetas emitidas por CiBanco, en especial, CICash Multicurrency”, señaló CIBanco en un comunicado de prensa.

Añadió que tal medida les fue anunciada de manera repentina el domingo a las 20:00 horas y fue ratificada hasta las 12:30 horas del lunes, misma que surtió efecto ayer a partir de las 14:00 horas. La Razón solicitó comentarios a Visa, sin embargo no recibió respuesta.

“Queremos reiterar que sus recursos están a buen resguardo y podrán ser reembolsados a través de nuestra red de sucursales en la moneda origen (en caso de haber existencia de la divisa) o en moneda nacional por el método que el cliente decida”, agregó.

CIBanco hizo énfasis en que esta acción de Visa incumplió la prohibición del Tesoro estadounidense, que estipuló que ninguna compañía de aquel país podrá realizar transacciones con los tres implicados a partir del 21 de julio de 2025.

Por si fuera poco, la calificadora internacional S&P Global Ratings anunció también que rompió relación con el mismo banco y que, por tal motivo, retiró las calificaciones al banco mexicano, las cuales recortó el pasado viernes.

“El retiro de las calificaciones se da tras la finalización de los contratos entre S&P Global Ratings y dichos emisores. Al momento del retiro, las calificaciones se encontraban en el listado de Revisión Especial (CreditWatch) con implicaciones negativas”, indicó la institución en un documento enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Añadió que también retiró las calificaciones a su entidad fundamental, Finanmadrid México, S.A. de C.V. Sociedad Financiera de Objeto Múltiple.

S&P Global Ratings advirtió que existe el riesgo de que el banco no pueda acceder a transferencias de fondos con instituciones estadounidenses y locales, hecho que limitaría la sostenibilidad del negocio en los siguientes 12 meses.

Las restricciones de las órdenes del Departamento del Tesoro, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), no contemplan a los fideicomisos de los que es parte CIBanco; no obstante, desde el pasado 27 de junio son varias las Fibras y otras entidades que indicaron la sustitución del banco o que analizarán la continuidad de sus inversiones en la entidad señalada.

El lunes, La Razón informó de al menos ocho empresas que podrían romper relación con CIBanco, en las que se incluye a HarbourVest Partners México, Blackrock, Alignmex, Terrafina, FibraInn, FibraHotel, Lock Capital Solutions y Blackstone.

Ahora se suman Fibra Storage y Fibra Macquarie México, que informaron a la Bolsa Mexicana de Valores sobre su análisis de la situación. Otras entidades como Invex y Grupo Monex también son parte de fideicomisos con CIBanco, como el fideicomiso Irrevocable identificado con el número de folio F/2764 del 14 de diciembre de 2016.

Por otra parte, Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), donde Hacienda participa como fideicomitente y Banco de México como fiduciario, aseguró que se encuentra instrumentando nuevos procesos de supervisión.

Alan Elizondo, director general de la institución, comentó que esto derivó luego de que anticiparan, desde hace seis meses, una situación como la que se observó con los bancos señalados por EU.

“Te da una señal de que es importante verificar a ese nivel. La gran ventaja es que si tú operas con FIRA, FIRA sí tiene gente que verifica ese tipo de cosas, como fue el caso la semana pasada”, destacó.

El directivo señaló que sí sostienen operaciones con Intercam, pero que sólo involucra a un seguro.

Del mismo modo, Intercam podría estar cerca de vender sus negocios en EU, de acuerdo con información publicada en la bolsa de valores Nasdaq.

StoneX Group, firma de servicios financieros, anunció su intención para adquirir Intercam Advisors Inc. e Intercam Securities Inc. de Intercam Holdings Inc., negocios del banco mexicano.

La compañía firmó una carta de intención y mencionó que la adquisición propuesta está sujeta a la negociación y ejecución de acuerdos definitivos, que estarán sujetos a las aprobaciones regulatorias.

En contraste, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció que CIBanco se mantendrá como el fiduciario del fideicomiso que sostienen ambas entidades. Situación que representa un “voto de confianza” para el banco.

“Ante los recientes acontecimientos vinculados al fiduciario de la CFE Fibra E, CIBanco, CFE Capital reafirma que los recursos de este vehículo y sus distribuciones se mantienen protegidos conforme a lo establecido en el artículo 386 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la cual establece que las instituciones fiduciarias deberán mantener los activos fideicomitidos en forma separada de sus activos”, señaló la paraestatal.