Señalamientos por lavado comienzan a borrar a golpeados por Came, afirman

El sistema financiero mexicano ha navegado “por cielos turbulentos” en los últimos meses. Las acusaciones de lavado de dinero del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra CIBanco, Vector Casa de Bolsa e Intercam, comienzan a borrar de la memoria a los afectados por la Sofipo Came, quienes afirman que, por este tema, a ellos se les está dejando de lado, por lo que piden no ser olvidados por las autoridades.

Edna Ávila, quien representa a los afectados de Came, pidió que no se les deje a un lado ni se olvide el tema de la Sofipo, ya que con el escándalo de lavado de dinero se les relegó en la atención.

“Desesperante, la verdad. Tristeza. Se les fue a solicitar que interviniera la CNBV a Came desde el mes de abril y no hicieron nada y, en cambio, suena un rumor de que hay lavado de dinero en CIBanco, Vector e Intercam, y al siguiente día como magia la CNBV interviene”, lamentó la afectada.

El Dato: Los ahorradores acudieron a la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México a pedir que se investigue el paradero de 2 mil 800 millones de pesos.

“Entonces, ¿Cómo es posible que ni la CNBV ni ninguna autoridad hayan hecho algo por intervenir a tiempo a Came?”, cuestionó molesta.

Ante ello, la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México (Asofom) sostuvo que “probablemente nadie está exento” de prestar o captar dinero proveniente de la delincuencia organizada; sin embargo, aseguró que trabaja día a día para evitar incurrir en alguna práctica como las señaladas por el Departamento del Tesoro.

“Tenemos un montón de programas, capacitaciones, tenemos acompañamiento con Sofomes, tenemos acercamiento ya con las esferas de Gobierno, con las instancias adecuadas para que podamos nosotros fortalecer este sector. Entonces, exento, probablemente nadie esté exento de eso, pero sí estamos trabajando en poner todos los controles para actuar inmediatamente y no tener un impacto en una Sofome”, comentó el presidente nacional de la Asofom, Javier Garza.

Añadió que de cara al futuro no se debería implicar a ninguna Sofom en temas de lavado de dinero y/o financiamiento al terrorismo.

El Tip: La intervención de los bancos por parte de la CNBV responde, se ha informado, a la intención de mantener la confianza en el sistema financiero mexicano.

Por su parte, Abraham Bonilla, vicepresidente de la Asofom, explicó que este tipo de instituciones financieras no corren un riesgo equiparable al de los bancos en temas de lavado de dinero, debido a que no captan recursos, sino que sólo otorgan créditos.

“No captamos dinero, nosotros las Sofomes prestamos dinero, ¿Ok? Entonces es una ventaja, ¿no? Implícitamente, porque no tenemos que preocuparnos por el dinero que entra”, comentó.

Añadió que las Sofomes no cuentan con una regulación como la bancaria porque “simplemente no podemos, no nos permite la ley captar dinero”.

“Donde sí tenemos que poner todos los candados y lo que hemos estado diciendo es, ¿cómo prestamos ese dinero? Y, ¿A quién se lo prestamos? Y eso es lo que estamos trabajando todos los días”, añadió.

Señaló que “es muy diferente” tener la captación de miles de personas que no saben de dónde vienen todos esos depósitos, que hacer un procedimiento de un fondo institucional con un fondeo internacional o un banco.

“El proceso es muy diferente. Hay todo un proceso de acreditamiento, sabes quién te está prestando, sabes de dónde viene el recurso”, aseguró.

Javier Garza hizo hincapié en que “nunca” hay una “probabilidad cero”, pero mencionó que trabajan para identificar riesgos dentro de la asociación.

“Hacemos todo un análisis de nuestras Sofomes, que son nuevas y que quieren inscribirse a la asociación. Hay un proceso que tienen que cumplir (...) Y se somete a un comité para poder decidir si esa Sofom puede ser agremiada”, dijo.

“Dentro de nuestra asociación tratamos de controlar ese tema todos los días con mucha revisión”, añadió.

Bonilla agregó que desde la Asofom tienen confianza en las autoridades, y señaló que la regulación que poseen en temas de lavado de dinero es igual de rigurosa para todos los actores del sector financiero mexicano.

“Tenemos que seguir el mismo procedimiento para revisar de dónde vienen los recursos que utilizamos para prestar”, abundó el directivo.

El presidente de la Asofom dijo que no se han reunido con las autoridades mexicanas para tratar el tema, que involucra a todos los actores del sistema mencionado.

“No nos hemos juntado con los reguladores, pero ya los buscamos. Ya mandamos escritos, ya estamos haciendo llamadas, ya estamos en la agenda de algunos para platicar justamente cómo podemos ayudar, cómo podemos apoyar, cómo podemos formarnos y estar en esas mesas de trabajo, hacer el sector más fuerte y tener mejores regulaciones”, dijo.

Agregó que las autoridades “están muy ocupadas” ahorita “resolviendo el tema principal”, pero que se encuentran “en primera fila” para poder acercarse.

Piden no ser los olvidados. Los afectados de Came añadieron que están “preocupados”, ya que parecería que las autoridades mexicanas están “tapando el sol con un dedo”.

Al respecto, comentaron que el secretario de Hacienda, Edgar Amador, decidió no atenderles pese a que la Presidenta Claudia Sheinbaum le ordenó hacerlo. “De verdad me asombra el cinismo de las autoridades que no hacen nada”, señaló Edna Ávila.

Ahorradores acudieron a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo) para denunciar a los directivos de la Sofipo. Al respecto, Ávila comentó que el fiscal Alfredo Higuera Bernal los atendió y los citó para el próximo miércoles, para abundar en las investigaciones. “Entonces esperamos que por parte de la Femdo tengamos un avance”, comentó.

Came cerró operaciones en abril de 2025, dejando a miles de ahorradores y trabajadores en la incertidumbre; entre los ecos de los afectados retumba el grito de fraude. Son varios los excolaboradores del corporativo de la Sofipo e inversionistas quienes aseguran que su dinero fue robado por Pablo Coballasi, Jorge Kleinger y Pablo Varela, en complicidad con la inoperancia del regulador mexicano.